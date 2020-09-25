Bakan Koca açıkladı! 73 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 25 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1665 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 73 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 858'e, toplam vaka sayısı ise 311 bin 455'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1318 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1318 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 273 bin 282'ye yükseldi. Toplam test sayısı 9 milyon 834 bin 572, ağır hasta sayısı 1601, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.6 oldu.

"VİRÜSLE HEP BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM"



Öte yandan Bakan Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 1.665 yeni hastamız var. Bölgesel çalışmalarımızın neticesini görmeye başladık. Önümüzdeki günlerde yeni hasta sayılarının salgını kontrol altına aldığımızı göstereceğine inanıyorum. Virüsle hep birlikte mücadele edelim" ifadelerini kullandı.