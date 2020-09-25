Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
25 Eyl 2020 - 20:19- Gündem G: 25 Eyl 2020 - 20:22

Bakan Koca açıkladı! 73 kişi hayatını kaybetti

Ülkemizde koronavirüs kaynaklı vaka ve ölüm sayıları düne göre düştü. 25 Eylül tarihinde açıklanan verilere göre; vaka sayısı 1665 artarak 311 bin 455'e yükseldi. 73 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 7 bin 858'e çıktı.
mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 25 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1665 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 73 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 858'e, toplam vaka sayısı ise 311 bin 455'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1318 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1318 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 273 bin 282'ye yükseldi. Toplam test sayısı 9 milyon 834 bin 572, ağır hasta sayısı 1601, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.6 oldu.

"VİRÜSLE HEP BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM"


Öte yandan Bakan Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 1.665 yeni hastamız var. Bölgesel çalışmalarımızın neticesini görmeye başladık. Önümüzdeki günlerde yeni hasta sayılarının salgını kontrol altına aldığımızı göstereceğine inanıyorum. Virüsle hep birlikte mücadele edelim" ifadelerini kullandı.
#

25 Eyl 2020 - 20:19 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Aygün: Şehitlerimiz ve gazilerimiz onurumuzdur mask
Aygün: Şehitlerimiz ve gazilerimiz onurumuzdur
Vali yavuz: Başkanımızı gönülden tebrik ediyorum mask
Vali yavuz: Başkanımızı gönülden tebrik ediyorum
İzmit Belediyesinden Cuma Namazı öncesi ücretsiz maske dağıtımı mask
İzmit Belediyesinden Cuma Namazı öncesi ücretsiz maske dağıtımı
Serdar’daki yol çalışması bir haftaya tamamlanıyor mask
Serdar’daki yol çalışması bir haftaya tamamlanıyor
Akademi Lise giriş sınavları yapıldı mask
Akademi Lise giriş sınavları yapıldı
İzmit Belediyesi'nden tablet, internet ve kırtasiye desteği mask
İzmit Belediyesi'nden tablet, internet ve kırtasiye desteği
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'nin 4 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Kocaeli'nin 4 ilçesi elektriksiz kalacak
Kapanan mağazada, kadın botlar 40 liraya düştü mask
Kapanan mağazada, kadın botlar 40 liraya düştü
Tahir Büyükakın: “Bana yazıklar olsun” mask
Tahir Büyükakın: “Bana yazıklar olsun”
Dedesini ekmek bıçağı ile öldürdü mask
Dedesini ekmek bıçağı ile öldürdü
Ergüney istifa etti, yerine 4 aday var mask
Ergüney istifa etti, yerine 4 aday var
“AK Parti’nin yanlışları olduğu için istifa ettim” mask
“AK Parti’nin yanlışları olduğu için istifa ettim”

GALERİ

Sürücü kursunda korkutan kaza! Demir korkuluklara girdi mask
Sürücü kursunda korkutan kaza! Demir korkuluklara girdi
Evlenmek için otobüs duraklarını ilanla donattı mask
Evlenmek için otobüs duraklarını ilanla donattı
Kocaeli’de kavşakta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı mask
Kocaeli’de kavşakta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Çay içerken defalarca bıçaklandı! mask
Çay içerken defalarca bıçaklandı!
Sağlık çalışanlarına saldırı! mask
Sağlık çalışanlarına saldırı!
Organlarının ters olduğunu 14 yıl sonra öğrendi! mask
Organlarının ters olduğunu 14 yıl sonra öğrendi!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL