25 Eyl 2020 - 20:23- Spor

Derince, Muhammes Enes’i transfer etti

Covid-19 ile çok ciddi bir sorun yaşayan, 11 futbolcusu ile 1 antrenörünün testinin pozitif çıktığı Belediye Derincespor bir yandan Manisa maçını nasıl oynayacağını düşünürken diğer yandan da uzun süredir takipte olduğu bir futbolcunun transferini bitirdi.