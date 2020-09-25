Sarı lacivertliler geride bıraktığımız sezon 2. Lig takımlarından Kahramanmaraşspor’da forma giyen santrafor Muhammed Enes Yılmaz ile 2 yıllık anlaşma sağladı. 1996 doğumlu Muhammes Enes futbola Sivas Demirspor’da başladı. Sırası ile Boluspor, Sivas Belediyespor, Ankara Demirspor, Çorum Futbol Kulübü ve 24 Erzincan formaları giyen Enes 2. Lig’de 28, 3. Lig’de de 83 maça çıktı toplam 25 gol attı.
25 Eyl 2020 - 20:23- Spor Güncelleme: 25 Eyl 2020 - 20:27
Derince, Muhammes Enes’i transfer etti
Covid-19 ile çok ciddi bir sorun yaşayan, 11 futbolcusu ile 1 antrenörünün testinin pozitif çıktığı Belediye Derincespor bir yandan Manisa maçını nasıl oynayacağını düşünürken diğer yandan da uzun süredir takipte olduğu bir futbolcunun transferini bitirdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.