Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
25 Eyl 2020 - 20:30- Asayiş G: 25 Eyl 2020 - 20:35

Ağaçlık alan alev alev yandı

Derince'de bir ilköğretim okulunun yanında bulunan ağaçlık alan alev alev yandı. İtfaiye ekipleri evlere de yakın bölgede çıkan yangını, faciaya yol açmadan söndürdü.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Yangın 17.00 sıralarında Mersincik Mahallesi Çakabey İlköğretim Okulu yanında bulunan alanda meydana geldi. Sık sık alkol alan vatandaşların uğrak noktası olan alanda, alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla alev alev yanan alan kısa sürede kontrol altına alındı. Bir vatandaş eline aldığı minik kap ile yangını söndürmeye çalıştı.Yangının mangal yapmak için yakılan ateşten çıktığı tahmin edilirken, vatandaşlar sık sık bölgeye gelenlerin olduğunu ifade etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
#

25 Eyl 2020 - 20:30 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Telefon dolandırıcısı polise yakalandı mask
Telefon dolandırıcısı polise yakalandı
Furkan'ın dayısından şok iddialar mask
Furkan'ın dayısından şok iddialar
13 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranıyordu! Yedek lastik çalarken yakalandı mask
13 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranıyordu! Yedek lastik çalarken yakalandı
Kocaeli'de sahte polis ve savcı operasyonu! 3 kişi tutuklandı mask
Kocaeli'de sahte polis ve savcı operasyonu! 3 kişi tutuklandı
Yaşlı adam fındık bahçesinde yanarak can verdi mask
Yaşlı adam fındık bahçesinde yanarak can verdi
Öğretmenini öldüren öğrenciye müebbet istendi mask
Öğretmenini öldüren öğrenciye müebbet istendi
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'nin 4 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Kocaeli'nin 4 ilçesi elektriksiz kalacak
Kapanan mağazada, kadın botlar 40 liraya düştü mask
Kapanan mağazada, kadın botlar 40 liraya düştü
Tahir Büyükakın: “Bana yazıklar olsun” mask
Tahir Büyükakın: “Bana yazıklar olsun”
Dedesini ekmek bıçağı ile öldürdü mask
Dedesini ekmek bıçağı ile öldürdü
Ergüney istifa etti, yerine 4 aday var mask
Ergüney istifa etti, yerine 4 aday var
“AK Parti’nin yanlışları olduğu için istifa ettim” mask
“AK Parti’nin yanlışları olduğu için istifa ettim”

GALERİ

Sürücü kursunda korkutan kaza! Demir korkuluklara girdi mask
Sürücü kursunda korkutan kaza! Demir korkuluklara girdi
Evlenmek için otobüs duraklarını ilanla donattı mask
Evlenmek için otobüs duraklarını ilanla donattı
Kocaeli’de kavşakta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı mask
Kocaeli’de kavşakta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Çay içerken defalarca bıçaklandı! mask
Çay içerken defalarca bıçaklandı!
Sağlık çalışanlarına saldırı! mask
Sağlık çalışanlarına saldırı!
Organlarının ters olduğunu 14 yıl sonra öğrendi! mask
Organlarının ters olduğunu 14 yıl sonra öğrendi!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL