Ağaçlık alan alev alev yandı

Yangın 17.00 sıralarında Mersincik Mahallesi Çakabey İlköğretim Okulu yanında bulunan alanda meydana geldi. Sık sık alkol alan vatandaşların uğrak noktası olan alanda, alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla alev alev yanan alan kısa sürede kontrol altına alındı. Bir vatandaş eline aldığı minik kap ile yangını söndürmeye çalıştı.Yangının mangal yapmak için yakılan ateşten çıktığı tahmin edilirken, vatandaşlar sık sık bölgeye gelenlerin olduğunu ifade etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.