Yangın 17.00 sıralarında Mersincik Mahallesi Çakabey İlköğretim Okulu yanında bulunan alanda meydana geldi. Sık sık alkol alan vatandaşların uğrak noktası olan alanda, alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla alev alev yanan alan kısa sürede kontrol altına alındı. Bir vatandaş eline aldığı minik kap ile yangını söndürmeye çalıştı.Yangının mangal yapmak için yakılan ateşten çıktığı tahmin edilirken, vatandaşlar sık sık bölgeye gelenlerin olduğunu ifade etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
25 Eyl 2020 - 20:30- Asayiş Güncelleme: 25 Eyl 2020 - 20:35
Ağaçlık alan alev alev yandı
Derince'de bir ilköğretim okulunun yanında bulunan ağaçlık alan alev alev yandı. İtfaiye ekipleri evlere de yakın bölgede çıkan yangını, faciaya yol açmadan söndürdü.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.