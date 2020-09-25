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25 Eyl 2020 - 22:45- Asayiş G: 25 Eyl 2020 - 22:49

Askeri öğrencileri taşıyan uçak düştü: 22 Ölü

Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkiv bölgesinde AN-26 tipi askeri uçak düştü. Kazada, uçakta bulunan 18 askeri öğrenci ve 4 mürettebat hayatını kaybetti.

Demirören Haber Ajansı
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Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkiv kentinde 18 askeri öğrenci ve 5 mürettebatın bulunduğu AN-26 tipi askeri uçağın düştüğü kazada, 22 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Harkiv iline bağlı Çuguyiv ilçesinde AN-26 tipi askeri uçağın düştüğü ve alev aldığı duyuruldu.

22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sırasında uçakta 18 askeri öğrenci ve 5 mürettebatın bulunduğu, yerel saatle 21.45 itibarıyla kazada 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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25 Eyl 2020 - 22:45 - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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