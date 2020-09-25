Gübreye saplanan at kurtarıldı  

Körfez Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde arsaya yayılan gübre yığınının içerisine giren at, gövdesine kadar gübreye saplandı. Veysel T.’ye ait atın mahsur kaldığını görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, atın kurtarılması için iş makinesi istedi. Atın saplandığı yerden toprak alana kadar kazı yapıldı. Atın çevresindeki gübrenin alınmasıyla hayvan kurtarıldı.