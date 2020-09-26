“İstikametimizi bozmadan ve ölümü unutmadan çalışmaya devam”

Geçtiğimiz hafta büyük bir enerjiyle gerçekleştirilen AKP İzmit İlçe Kongresi’nden seçilerek göreve başlayan Ali Güney ve yönetimi, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın’ı ziyaret etti. Yeni bir heyecanla hizmet edeceklerini dile getiren AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, “Büyük medeniyet yolculuğumuzda aziz milletimize hizmetkar olmaya devam ediyoruz. İzmit’imiz, Kocaeli’miz ve Türkiye'miz için inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz” dedi. Nazik ziyaretleri için konuklarına teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Bizler milletimiz için samimiyetle çalışan, derdine de ilaç olan olmaya gayret eden kadrolarız. Emrolunduğu gibi dosdoğru ve istikametimizi de asla bozmadan, ölümü de unutmadan insanımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“AK PARTİ KADROLARININ İSTİKAMETİ BELLİDİR”

AK Parti İzmit İlçe yönetimine bir kez daha görevlerinde başarılar dileyen Başkan Büyükakın, birliktelikte “Milletimize her seçim hesap vereceğiz” vurgusu yaparak şunları kaydetti: “Şunu da unutmayalım ki öldüğümüzde de Rabbimize hesap vereceğiz. Bu yaklaşımla milletimiz ve ülkemiz için çalışıyoruz, çalışacağız. Çok şükür AK Parti kadroları büyük bir aşkla ve heyecanla sahada ki çalışmalarına devam ediyor. Bizlerin ve AK Parti kadrolarının istikameti bellidir. İstikametimizi de hep birlikte çiziyoruz. AK Parti 1071'den 1453'ten 1923'ten 1950'den ilham aldığı kadar 2023'ye 2071'e ilham veren, ruh katan, istikamet çizen bir partidir. Teşkilatlarımızda bu ruhla hizmetkarı olduğumuz milletimizin için çalışmaya devam edecektir.”

“2200 YILLIK KÖKLÜ GEÇMİŞİNDEN GÜÇ ALIYORUZ”

Büyük ve güçlü Türkiye sevdasıyla Kocaeli’ne hizmet ettiklerini de dile getiren Başkan Büyükakın, “Ülkemizde inanılmaz işler yapılıyor. Dış politikada ki gelişmeleri hepimiz yakından takip ediyoruz. Bizler, devletimizin 2200 yıllık köklü geçmişinden güç alıyoruz. Enerji, siyasi ve ekonomi başta olmak üzere her alanda sekteye uğratılmak istenen Türkiye, düşmanlarına karşı Cumhurbaşkanımız liderliğinde büyük mücadele veriyor. Milletimiz olup biteni çok güzel bir şekilde de görmektedir” ifadelerini sarf etti.

“DERİN TECRÜBEYE VE BİLGİ BİRİKİMİNE DE SAHİPTİR”

İzmit ilçesi özelinde ortaya koyulan Kuruçeşme ve Şehir Hastanesi tramvay hatlarından Millet bahçelerine, İzmit Yürüyüş yolu projesinden cephe iyileştirme projelerine, kentsel dönüşümlerden gençlik ve sosyal hizmetlere kadar ortaya konan tüm çalışmalar hakkında AK Parti İlçe teşkilatına bilgi veren Başkan Büyükakın, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz ve şehirlerimiz için hayaller kurabilme, bunu projelendirme, planlama ve hayata geçirme kabiliyetine ve iradesine sahip teşkilatlarımız bizlerin en büyük zenginliğidir. Bu kesinlikle bilinen ve vatandaşımızın da takdirle karşıladığı bir özelliktir. Unutmayalım ki AK Parti kadroları şehrimiz için hizmet üretecek derin tecrübeye ve bilgi birikimine de sahiptir. Kocaeli’nde ve İzmit’te daha çok çalıştığımızda, Türkiye yarınlara daha güçlü girecektir” dedi.

“BAZI KESİMLERİN TEK BİR HEDEFİ VAR, ODA CUMHURBAŞKANIMIZI DEVİRMEK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğini dünyanın tüm ülkelerinin kabul ettiğini de sözlerine ekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Bazı kesimlerin tek bir hedefi var, oda Cumhurbaşkanımızı devirmek. Emin olun ki milletimiz ve bu teşkilatlarımız buna asla müsaade etmeyecektir. Türkiye, önümüzde ki yıllarda bugünden daha güçlü olacak. Cumhurbaşkanımızı devirmek isteyenlerin bildiği de budur. Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada güçlenmesini istemiyorlar. Unutmayalım ki Türkiye, Türkiye’den büyüktür” şeklinde konuştu. AK Parti İzmit İlçe yönetimine başarılar dileyen Başkan Büyükakın, “Teşkilatlarımızı asla mahcup etmeyeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı. Birliktelik yapılan istişarenin ardından sona erdi.