AKP Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya aracılığı ile yaptığı duyuruda yüksek ateş nedeniyle son 3 gündür hastanede olduğunu ve son bir haftadır yapılan 4 testinin de negatif çıkmasına rağmen, çekilen akciğer tomografisinden kendisine Covid-19 tanısı konulduğunu ve tedavisinin evden devam edileceğini açıkladı.