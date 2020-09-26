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26 Eyl 2020 - 09:37- Gündem G: 26 Eyl 2020 - 09:40

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz’ın testi pozitif çıktı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın son bir haftada yapılan 4 test sonucu negatif çıkmasına rağmen, yapılan akciğer tomografisinde Covid-19 tanısı kondu.
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AKP Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya aracılığı ile yaptığı duyuruda yüksek ateş nedeniyle son 3 gündür hastanede olduğunu ve son bir haftadır yapılan 4 testinin de negatif çıkmasına rağmen, çekilen akciğer tomografisinden kendisine Covid-19 tanısı konulduğunu ve tedavisinin evden devam edileceğini açıkladı.
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26 Eyl 2020 - 09:37 - Gündem

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