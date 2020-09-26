CHP Kocaeli bu kez Başiskelelileri dinledi

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Örgütü, 12 ilçede sürdürdüğü muhtarlık ve esnaf ziyaretleri için bu kez Başiskele’deydi. CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, CHP İl Yönetim Kurulu üyeleri, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Av. Zeki Karakadılar, CHP Başiskele İlçe Başkanı Av. Anıl Acurman, CHP Başiskele İlçe Yönetimi, CHP Başiskele İlçe Kadın Kolu Başkanı Elif Şamba, CHP Başiskele Gençlik Kolu Başkanı Levent Soycan ve Başiskele Belediye Meclisi CHP grubu üyesi Emine ÖzkarBaşiskelelilerin sorun ve taleplerini dinledi.

MUHTARLARDAN TEŞEKKÜR

CHP’li heyet, Serindere Mahallesi Muhtarı Cevdet Topal, Servetiye Cami Mahallesi Muhtarı Mithat Çelik, Camidüzü Mahallesi Muhtarı Recep Bıyık, Yeşilkent Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahin, Kılıçarslan Mahallesi Muhtarı Coşkun Tuncay, Şehit Ekrem Mahallesi Muhtarı Yusuf Mandıra, Damlar Mahallesi Muhtarı İsmail Serim ile muhtarlık binalarında bir araya geldi. Bölge halkının sorun ve taleplerini ileten muhtarlar, ziyaretlerinden ve çalışmalarından dolayı CHP’lilere teşekkür etti.