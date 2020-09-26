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26 Eyl 2020 - 10:26- Gündem G: 26 Eyl 2020 - 10:29

Kıdem tazminatı değişikliği raftan indi

Hükümet, tepkiler üzerine ertelediği kıdem tazminatı değişikliğini 1 Ekim’de Meclis’in açılmasıyla yeniden gündeme getirecek. İktidar partisinin kıdem tazminatı düzenlemesini "esnek çalışma modelleri" adı altında yeniden TBMM taşımaya hazırlandığı belirtildi.

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İktidar, “yeni sürüm istihdam paketi” adını verdiği düzenleme ile kıdem tazminatını doğrudan değiştirmek yerine “esnek çalışma modelleri”ni deneyecek. Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, AKP iktidarı, “belirli süreli iş sözleşmelerinin” yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Bu da işçiye kıdem tazminatı ödenmemesi anlamına geliyor. Çünkü yasaya göre, “belirli süreli iş sözleşmesinin” süresinin dolması, kıdem tazminatı ödemeyi gerektirmiyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un “yeni sürüm istihdam paketi” olarak adlandırdığı paketin içerisinde yer alacak esnek çalışma modelleri ile işçinin kıdem tazminatını alabilmesi zora girecek. Bu durumda işçi ile işveren arasında imzalanacak olan sözleşmenin “belirli süreli mi” yoksa “belirsiz süreli mi” olacağı sorusu önemi öne çıkıyor.

İş ilişkisinin bir süreye bağlı olmadığı hallerde sözleşme “belirsiz süreli” sayılıyor. Şu anda genel olarak işçilerin büyük bir bölümü bu kapsamda çalışıyor.

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26 Eyl 2020 - 10:26 - Gündem

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