İşte virüsün gün gün belirtileri!

Sabah'ın haberine göre, ülkemizde son zamanlarda yaşanan vaka artışıyla beraber salgını kontrol altına almanın en büyük adımı riskli vatandaşların kendi vücudundaki belirtileri fark etmesi ve buna uygun olarak önlem almasından geçiyor.

Korona virüsü belirtileri arasında yüksek ateş, kuru öksürük, nefes darlığı, tat ve koku alma duyusunda kayıp şeklinde birçok semptom yer alıyor. İşte gün gün korona virüsü belirtileri ve insan vücudundaki etkileri.

İNSAN VÜCUDUNDA ETKİSİNİ BÖYLE GÖSTERİYOR

Kendisi küçük ancak tahribatı bir o kadar büyük olan korona virüs belirtileri gün içerisinde birçok vatandaşın gündemine geliyor. Bu kapsamda salgının ilk günlerinden itibaren çeşitli araştırmalar yapılırken bu konuda yapılan bir çalışmada virüsün insan vücudu üzerinde gün gün etkileri de sıralandı.

ÖNCE ATEŞ VE BOĞAZ AĞRISI

3. gün: Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar. Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir. Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.

4. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Ses boğuklaşır. Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir. Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar. Virüs insan vücudunu böyle ele geçiriyor! İşte korona virüsünün gün gün belirtileri...

5. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir. Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur. Eklem ağrıları görülür.

6. gün: Kuru öksürük başlar. Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir. Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar. Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır. İshal ve kusma şiddetlenir.

7. gün: Ateş 38 dereceye yükselir. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir. Virüs insan vücudunu böyle ele geçiriyor! İşte korona virüsünün gün gün belirtileri...

8. gün: Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir. Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir. Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar. Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.9. gün: Tüm belirtiler şiddetle artar. Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.Bu belirtilere sahipseniz hemen tıbbi yardım alın.

BAZI KİŞİLERDE KENDİNİ GÖSTERMİYOR!

Science Dergisi'nde geçtiğimiz aylarda yayımlanan bir araştırmada, Çin'de seyahat kısıtlamaları uygulanmadan önce her 7 vakadan 6'sının fark edilmeden virüsün yayılmasını tetiklediğine dikkati çekildi.

Bilgisayar modellemesi kullanarak, Çin'in Wuhan bölgesinden başlayarak dünyaya yayılan salgının izlerini takip eden araştırmacılar, az belirti gösteren veya hiç göstermeyen "gizli virüs" taşıyıcılarının, hastalığı şu ana kadar teyit edilen vakaların üçte ikisine bulaştırdıklarını tespit ettiklerini kaydetti.Araştırmada, "Yeni tip korona virüsü taşıyan insanların yüzde 86'sının tespit edilmeden toplumda dolaştığı" vurgulandı."

GİZLİ TAŞIYICILARIN ÇOĞU HAFİF VEYA HİÇ BELİRTİ GÖSTERMİYOR

"Raporun yardımcı yazarlarından Columbia Üniversitesinden Jeffrey Shaman, "Salgının yayılmasını sağlayan bu kayda girmeyen enfeksiyon vakalarıdır. Bu gizli taşıyıcıların çoğu hafif veya hiç belirti göstermiyor. İnsanlar üşüttüklerini sanıyor" ifadelerini kullandı.

Shaman, raporda ortaya çıkan sonucun, salgının patlak verdiği bölgelerde sosyal kısıtlamaların önemini gösterdiğini belirterek, "Bu gerçek (gizli taşıyıcılar), salgının önlenmesi için de ortaya büyük zorluklar koymaya devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.