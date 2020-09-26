Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
26 Eyl 2020 - 12:05- Gündem G: 26 Eyl 2020 - 12:12

Ailesi Furkan'ın intiharıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı!

İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, intihar eden Furkan Celep'in ailesiyle görüştü.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, geçtiğimiz günlerde intihar eden Furkan Celep'in ailesiyle görüştü. Türkkan, "Aile, Furkan’ın herhangi bir psikolojik sıkıntısı olmadığını, kendisini geliştirmek için uğraşan bir çocuk olduğundan bahsetti" ifadelerini kullandı. Türkkan, Celep ailesiyle görüşmesinin ayrıntılarını sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.Söz konusu olaya ait bilgileri şöyle paylaştı:

"Geçtiğimiz günlerde arkasından herkesi üzüntüye boğan bir mektup bırakarak kendi hayatına son veren 18 yaşındaki yavrumuz Furkan Celep’in evini ziyaret ettim bugün. Babası Cafer Bey, annesi Binnaz Hanım, dayısı Orhan Bey ve kuzeni Murat Bey ile ayrı ayrı konuştum. Aile, Furkan’ın herhangi bir psikolojik sıkıntısı olmadığını, kendisini geliştirmek için uğraşan, bunun için spor yapan, yabancı dil öğrenme gayreti içinde olan bir çocuk olduğundan bahsetti. Ailenin anlattığı ve benim de gördüklerime dayanarak edindiğim intiba; ailenin herhangi bir geçim sıkıntısı da yok.

"İNTİHAR VİDEOLARI İZLİYORDU"

Ailenin bana naklettiği bazı olayları size aktarmak istiyorum. Furkan’ın, YouTube’da yayınlanan intihar temalı videoları izlediğini, 4 yıl önce intihar eden Mehmet Pişkin’in intihar anını gösteren videoyu devamlı izlediğini, 5 Eylül’de İzmir’de intihar eden Melisa ile öldükten sonra, o hayattaymış gibi ona mesajlar yazdığını söylediler. İntihar temalı paylaşılan videoların altında gençleri intihara sürükleyen her gün yüzlerce yorumların güncellenerek yayınladığını fark etmişler. İntihar odaları şeklinde sitelerin kurulduğundan bahsettiler. Ailenin benden bir talebi oldu: Biz, evladımızı yitirdik, ama bu siteleri takip eden, sırada intihar etmek için bekleyen çok Furkan var. Başka Furkanlar ölmesin, bu videolar ve bu siteler yasaklansın diyorlar."

#

26 Eyl 2020 - 12:05 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
CHP Kocaeli bu kez Başiskelelileri dinledi mask
CHP Kocaeli bu kez Başiskelelileri dinledi
Bakan Koca açıkladı! 73 kişi hayatını kaybetti mask
Bakan Koca açıkladı! 73 kişi hayatını kaybetti
Aygün: Şehitlerimiz ve gazilerimiz onurumuzdur mask
Aygün: Şehitlerimiz ve gazilerimiz onurumuzdur
Vali yavuz: Başkanımızı gönülden tebrik ediyorum mask
Vali yavuz: Başkanımızı gönülden tebrik ediyorum
Yeni düzenleme ekmek kapıları oldu! mask
Yeni düzenleme ekmek kapıları oldu!
İzmit Belediyesinden Cuma Namazı öncesi ücretsiz maske dağıtımı mask
İzmit Belediyesinden Cuma Namazı öncesi ücretsiz maske dağıtımı
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'nin 4 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Kocaeli'nin 4 ilçesi elektriksiz kalacak
Kapanan mağazada, kadın botlar 40 liraya düştü mask
Kapanan mağazada, kadın botlar 40 liraya düştü
Tahir Büyükakın: “Bana yazıklar olsun” mask
Tahir Büyükakın: “Bana yazıklar olsun”
Ergüney istifa etti, yerine 4 aday var mask
Ergüney istifa etti, yerine 4 aday var
Vahşice bıçaklanan şahsın abisi konuştu! mask
Vahşice bıçaklanan şahsın abisi konuştu!
9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel içerikli mesajlar yolladı mask
9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel içerikli mesajlar yolladı

GALERİ

9 ilin un ihtiyacını karşılıyordu... Harabeye döndü! mask
9 ilin un ihtiyacını karşılıyordu... Harabeye döndü!
Sürücü kursunda korkutan kaza! Demir korkuluklara girdi mask
Sürücü kursunda korkutan kaza! Demir korkuluklara girdi
Evlenmek için otobüs duraklarını ilanla donattı mask
Evlenmek için otobüs duraklarını ilanla donattı
Kocaeli’de kavşakta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı mask
Kocaeli’de kavşakta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Çay içerken defalarca bıçaklandı! mask
Çay içerken defalarca bıçaklandı!
Sağlık çalışanlarına saldırı! mask
Sağlık çalışanlarına saldırı!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL