Ailesi Furkan'ın intiharıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı!

İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, geçtiğimiz günlerde intihar eden Furkan Celep'in ailesiyle görüştü. Türkkan, "Aile, Furkan’ın herhangi bir psikolojik sıkıntısı olmadığını, kendisini geliştirmek için uğraşan bir çocuk olduğundan bahsetti" ifadelerini kullandı. Türkkan, Celep ailesiyle görüşmesinin ayrıntılarını sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.Söz konusu olaya ait bilgileri şöyle paylaştı:

"Geçtiğimiz günlerde arkasından herkesi üzüntüye boğan bir mektup bırakarak kendi hayatına son veren 18 yaşındaki yavrumuz Furkan Celep’in evini ziyaret ettim bugün. Babası Cafer Bey, annesi Binnaz Hanım, dayısı Orhan Bey ve kuzeni Murat Bey ile ayrı ayrı konuştum. Aile, Furkan’ın herhangi bir psikolojik sıkıntısı olmadığını, kendisini geliştirmek için uğraşan, bunun için spor yapan, yabancı dil öğrenme gayreti içinde olan bir çocuk olduğundan bahsetti. Ailenin anlattığı ve benim de gördüklerime dayanarak edindiğim intiba; ailenin herhangi bir geçim sıkıntısı da yok.

"İNTİHAR VİDEOLARI İZLİYORDU"

Ailenin bana naklettiği bazı olayları size aktarmak istiyorum. Furkan’ın, YouTube’da yayınlanan intihar temalı videoları izlediğini, 4 yıl önce intihar eden Mehmet Pişkin’in intihar anını gösteren videoyu devamlı izlediğini, 5 Eylül’de İzmir’de intihar eden Melisa ile öldükten sonra, o hayattaymış gibi ona mesajlar yazdığını söylediler. İntihar temalı paylaşılan videoların altında gençleri intihara sürükleyen her gün yüzlerce yorumların güncellenerek yayınladığını fark etmişler. İntihar odaları şeklinde sitelerin kurulduğundan bahsettiler. Ailenin benden bir talebi oldu: Biz, evladımızı yitirdik, ama bu siteleri takip eden, sırada intihar etmek için bekleyen çok Furkan var. Başka Furkanlar ölmesin, bu videolar ve bu siteler yasaklansın diyorlar."