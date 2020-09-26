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26 Eyl 2020 - 14:37- Gündem G: 26 Eyl 2020 - 14:40

Vali Yavuz, Derince’deki projeleri yerinde gördü

Derince’de yapımı devam eden projeleri inceleyen Vali Seddar Yavuz, “Belediye Başkanımız Zeki Aygün’ün başarılı proje ve hizmetlerini görmekten büyük bir memnuniyet duyduk. Başkanımızı gönülden tebrik ediyorum” dedi
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İlçe halkına söz verdiği 41 projeyi bir bir hizmete sunan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün yönetiminde kent genelindeki çalışmalar kararlılıkla devam ediyor. Başkan Aygün, gün boyu ilçede çeşitli temaslarda bulunan Vali Seddar Yavuz ve Derince Kaymakamı Cemil Aksak ile birlikte çalışmaların devam ettiği Yenikent Sosyal Tesisleri ve Kapalı Pazar Alanı, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, Araptepe Kentsel Yenileme ve Fatih Spor Kompleksi proje alanlarına giderek son durumu yerinde inceledi. İlk olarak Yenikent Sosyal Tesisleri ve Kapalı Pazar Alanı projesinden başlayan programda Başkan Aygün, Vali Yavuz’a yapımı devam eden projenin detaylarını aktardı.

YENİKENT SOSYAL TESİSLERİ

Başkan Aygün, “Kapalı pazar kısmını hizmete açtığımız projemizde çalışmalarımız devam ediyor. Sosyal tesislerimizi de tamamlanmasıyla birlikte halkımızın kullanımına sunacağımız projemiz inanıyorum ki ilçemize değer katacak” dedi. Vali Seddar Yavuz, Derince Kaymakamı Cemil Aksak ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Yenikent Sosyal Tesisleri ve Kapalı Pazar Alanı projesinin ardından yapımı devam eden Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

ARAPTEPE KENTSEL YENİLEME PROJESİ

Ardından Vali Yavuz ve Kaymakam Aksak ile birlikte Araptepe Kentsel Yenileme proje alanına giden Aygün, “Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgemize depreme dayanıklı, kapalı otoparkı bulunan, yeşil alanlara sahip, modern binalar kazandıracağız” dedi. Çalışmaların tamamlanmasıyla Araptepe mevkiindeki proje alanında hak sahiplerine yeni daireleri teslim edilecek. Vali Yavuz da ilçe genelinde projelerin hızla devam ettiğini belirterek “Başkanımız Zeki Aygün’ün başarılı proje ve hizmetlerini görmekten büyük bir memnuniyet duyduk. Başkanımızı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

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26 Eyl 2020 - 14:37 - Gündem

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