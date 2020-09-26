Başiskele’de metruk binalara geçit yok

BaşiskeleMehmetağa Mahallesi İncirdibi Sokak’ta halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk bina, gerekli güvenlik önlemleri alınarak Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yıkıldı.
ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR İÇİN
Başiskele’de kaderine terk edilmiş metruk binalar, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hukuki girişimler neticesinde belediye ekiplerince iş makineleri ile yıkılıyor. Özellikle çocuklar için de tehlike teşkil eden, kimi zaman da mahalle sakinlerinin huzurunu bozacak madde bağımlılarının mesken tutabileceği binalar kent estetiğini de bozuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Başiskeleli - Gazanfer Bilge Caddes üzerinde 1999 dan beri yani 21 yıl oldu ağır hasarlı 4 katlı bina bütün çirkinliği ile bomboş duruyor. Bina çürüdü ama belli ki sahibi iktidarci...
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.