Başiskele’de metruk binalara geçit yok

BaşiskeleMehmetağa Mahallesi İncirdibi Sokak’ta halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk bina, gerekli güvenlik önlemleri alınarak Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yıkıldı.

ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR İÇİN

Başiskele’de kaderine terk edilmiş metruk binalar, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hukuki girişimler neticesinde belediye ekiplerince iş makineleri ile yıkılıyor. Özellikle çocuklar için de tehlike teşkil eden, kimi zaman da mahalle sakinlerinin huzurunu bozacak madde bağımlılarının mesken tutabileceği binalar kent estetiğini de bozuyor.