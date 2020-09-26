Gebze Cumaköy yakınlarında bulunan ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Yükselen dumanı gören çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman ekipleri, yangına müdahale etti. İstanbul'dan da takviye ekipler gönderildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın, yüksek gerilim hatları ve yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 10 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
26 Eyl 2020 - 15:07- Asayiş Güncelleme: 26 Eyl 2020 - 15:55
Orman yangınında 10 dönümlük alan zarar gördü
Gebze'de çıkan orman yangını, itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla kontrola altına alınıp, söndürüldü. Yangında 10 dönümlük alan zarar gördü
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.