MHP’de 4. Aydın Ünlü dönemi

Uluslararası Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen MHP 13’üncü Olağan İl Kongresinde tek aday olan mevcut Başkan Aydın Ünlü, yeniden il başkanlığı görevine seçilerek 4’üncü dönemine adım attı. 637 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongre ayrıca 33 il yöneticisi ve 30 üst kurul delegesi belirlendi. Kongrenin Divan Başkanlığını TBMM Grup Başkan Vekilli ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül üstlenirken kongreye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büüykakın, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MHP MYK Üyesi Erkan Azeri, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Yunus Emre Kurt, KOTO Başkanı Necmi Bulut, Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu ve çok sayıda MHP’li delege katıldı.

DELEGELERE TAPU SENEDİ VERİLDİ

Kongre girişinde MHP’li delegelere parti ile ülkenin gerçek sahibi olduklarını vurgulamak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Tapu Senedi örneği verildi. Delegelerden Çetin Bulut tapu senedi örneğini aldıktan sonra MHP’li yetkililere teşekkür ederek, kongrenin hayırlı olmasını temenni etti. Kongrede MYK üyesi Erkan Azeri’ye İl Başkanı Aydın Ünlü tarafından plaket takdim edildi. Pandemi kurallarını titizlikle uyulduğu kongrede delegeler salona HES Kodu alınarak ve ateşleri ölçüldükten sonra alındı. Salonda da sosyal mesafe kurallarına göre hareket edildi Kongre öncesi Büyükşehir Belediyesi Mehteran Ekibi tarafından salonun dışında mehteran gösterisi yapıldı.

ARTIK DAHA ÇOK ÇALIŞMAK ZORUNDAYIM

Kongrenin açılış konuşmasını yapan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “İlçe teşkilatlarımızın kongrelerini tamamladık. Kongrelerimizde seçilmiş ilçe başkanlarımıza yöneticilerine başarılar diliyorum. Yapacak çok işimiz var. 15 günden bir toplanan değil her gün çalışma içinde olan vatandaşı, muhtarları, dernekleri ziyaret eden aktif bir partiyiz. 4’üncü dönemime girerken artık daha çok çalışmak zorundayım. Yıpratmak için çok çalıştılar, evime dinleme cihazı koydular, yol arkadaşımız dediğimiz insanları bize düşman ettiler. Ama biz yine yıkılmadık. Onların içinde aklını kiraya vermiş olanlar varsa bizim arkamızda da liderimiz Devlet Bahçeli var ”dedi.

TELEFONUM HER ZAMAN HERKESE AÇIK OLDU

Sözlerine devam eden Ünlü, “Biz Kocaeli Teşkilatı olarak liderimizi anlıyoruz. Bizim pusulamız liderimizi göstermektedir. Neyi denerse denesinler, asla ve asla inandığımız yoldan dönmeyeceğiz. Bu mücadeleyi verirken yer zaman sizler yanımızda oldunuz. Bu yüzden 4’üncü dönemde yine aday oldum. İl Başkanlığı görevini milletvekilliğine gitmek için kullanmayacağımı söylemiştir. Ben sözümü tuttum. Telefonum her zaman herkese açık oldu. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanım Tahir Büyükakın’a ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş’e teşekkür ediyorum. Ehil arkadaşlarımızı kadrolaştırdılar. Biz ürkücülere de çalışmaktan başarmaktan başka yol kalmamıştır. Cumhur İttifakını anlatmak adına planlı ve programlı olarak çalışacak” dedi.

KOCAELİ’Yİ AYAĞA KALDIRMAK İÇİN HERKESE İHTİYACIMIZ VAR

Ünlü, “Biz ürkücülere kimse tepeden bakmayacak. Teşkilatımızın tüm kademelerini mazeretsiz olarak harekete geçireceğiz. Kırmızı çizgilerimiz bellidir. 50 yıllık bir siyasi hareketin tecrübesini kullanarak sokağa galip gelmek zorundayız. Kocaeli’yi ayağa kaldırmak için herkese ihtiyacımız var. 50 liralık ucuz internet sitelerinin yalan haberlerine kanmadan çalışmaya birlikte olmaya devam edeceğiz. Hayat bize hiç kolay olmadı, bundan sonrada olamayacak ama bizde mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Her ürkücünün derdiyle dertleneceğim, bu yüzden bize ve bu davaya sahip çıkın. Çukurlara düşmeyin. Kongremizin ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

MHP NE KADAR GÜÇLÜ OLURSA TÜRKİYE’DE O KADAR GÜÇLÜ OLUR

Ünlü’nün ardından konuşan MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, “Salgın nedeniyle kongremizi kısıtlı şartlarda yapıyoruz. MHP Türkiye’nin sigortasıdır. Ben bu sözü slogan olarak görüyordum ama Ankara’ya gittiğimde bunu bizzat yaşadım. MHP ne kadar güçlü olursa Türkiye’de o kadar güçlü olur. MHP kendinden en çok veren milyonlarca vatanseverlerin yuvasıdır. Dünyada ülkesi için bu kadar özveri ile çalışan bir topluluk yok. Ülkemizin çok problemi var bu yüzden birlik beraberlik içinde olmalıyız. Siyaseti geri plana atıp, önceliğimiz olarak ülkemizi görmemiz gerekiyor. Aydın başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Kocaeli’nde olan ufak tefek sorunları burada çözerek genel merkeze bir tane sorun götürmeyeceğiz dedim. 10 yıldır böyle bir sıkıntıda götürmedik. Bundan sonrada bunu böyle devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

ÜNLÜ’NÜN YÖNETİMİ

Aydın Ünlü, Ercan Bayrak, Hamza Güloğlu, Sami Acıkök, Gökmen Türengül, Tuncay Batı, Ertan Yılmaz, Bayram Karaaslan, Dursun Daşdangil, Recep Özcan, Vedat Kuru, Yaşar Can Aslan, Mustafa Kayış, Selman Cici, Aytekin Şahin, Sunay Gezer, Pınar Kolay, Hakan Aydoğdu, Selçuk Gökhan, Dursun Topuz, Ali Sayar, Gökmen Şirin, Ekrem Yılmaz, Yavuz Furunci, Alper Sakol, Kürşat Demir, Halil Yardım, Yusuf Kaplan, Yücel Özdemir, Ayhan Akay, Melih Fırat Taşer, Yasin Söylemez, Kamil Akın.

ÜST KURUL DELEGELERİ

Aydın Ünlü, Erkan Azeri, Ercan Bayrak, Hamza Güloğlu, Sami Acıkök, Serkan Kural, Ahmet Yalçınöz, Adem Emre Aygün, Murat Kalender, Zeki Omurca, Çetin Öksüz, Bilal Çakır, Yunus Emre Düzdaban, Serkan Günaydın, Ahmet Uğur, Ali Osman Ayaz, Fikret Ağbaba, Murat Ayan, Benal Ünlü, Kürşat Tugan, Okan Aydemir, Serpil Çerkez, Filiz Eydemir, Güldane Özocak, Metin Ceylan, Mahir Demirayak, Gürcan Kolay, Aytekin Şahin, Muhammet Fatih Erdoğan, Osman Sağsöz.