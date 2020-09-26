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26 Eyl 2020 - 15:32- Gündem G: 26 Eyl 2020 - 15:36

İrfan Küçükay, son yolculuğuna uğurlandı

İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay son yolcuğuna uğurlandı
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İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Küçükay'ın vefat haberi sanayi ve iş dünyasında büyük üzüntü yarattı. İMES Dilovasi OSB'nin mimarlarından ve sanayi sektörüne önemli hizmetler veren Küçükay'ın cenaze namazı, İMES Dudullu Cami'nde kılındı. Cenaze namazına; Kocaeli Valisi Seddar YAVUZ, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil YAMAN, Dilovası Belediye Başkanı Hamza ŞAYİR, Kocaeli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan AYDIN, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, İMES Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal AKAR, Yalova İMES Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç ÖZDEMİR, İMES Dilovası OSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Ahmet TOKKAN, sanayi ve iş dünyasından isimler, Küçükay'ın yakınları ve sevenleri katıldı.

İMES'in emektar isimlerinden olan merhum İrfan Küçükay, kılınan cenaze namazının ardından Beykoz'da bulunan Kale arkası Anadolu Kavağı Mezarlığı'na defnedildi. 

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26 Eyl 2020 - 15:32 - Gündem

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