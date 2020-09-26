Ezdiği kedi can çekişirken bir kez daha üzerinden geçti

Olay Gebze Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir servis minibüsü sokak üzerinde seyir halindeyken yola aniden bir kedi fırladı. Bunun üzerine minibüsün şoförü kediyi altına aldı. Daha sonra yanlış yola girdiğini fark eden şoför, geri geri gelirken yerde can çekişen kediyi yeniden ezdi. Kediyi hiç umursamayan şoför, gideceği yöne dönerek yoluna devam etti. Şoförün kediyi görmezden gelmesi ise kan dondurdu.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Öte yandan şoförün kediyi ezdiği saniye saniye sokak üzerinde bulunan bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, kedinin yola fırlaması ve servis minibüsünün kedinin üzerinden geçmesi görülüyor. Kedinin hemen ardından bir köpeğin görülmesi, kedinin köpekten kaçtığı ihtimalini ortaya çıkarıyor. Öte yandan yine görüntülerde, kediyi ezen minibüsün geri geri gelerek, yerde can çekişen kedinin bir kez daha üzerinden geçtiği görülüyor. Umursamaz şoför, görüntülerde hiç bir şey olmamış gibi yön değiştirerek, yoluna devam ediyor. Servis minibüsünün ezdiği kedinin ise bir müddet can çekiştiği daha sonra ise öldüğü öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.