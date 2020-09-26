Mahir Dede’ye 100’den fazla talipli çıktı

Gölcük Piyalepaşa yaşayan ve aslen Erzurum İspirli olan 78 yaşındaki Mahir Kurt, ölen iki eşinin ardından yalnız kalınca üçüncü evliliğini yapabilmek için otobüs duraklarını ve elektrik direklerini ilanlarla donattı. Uzun yıllar yurtdışında çalıştıktan sonra emekliye ayrıldığını ve ekonomik olarak varlıklı olduğunu dile getiren Kurt, evleneceği kişinin kapalı ve 50 yaşın altında olmasını istiyor. İlanda 4 adet dairesi olduğunu belirten Mahir Dede’nin kızı Nezahat Hanım, 100’ü aşkın kişinin telefonla aradıklarını ifade etti.

“KAST’TAN ALMANYA’YA KADAR ARAYANLAR OLDU”

Gazetemize konuşan Nezahat Hanım, “Şu ana kadar 100’den fazla telefon geldi. Kars, Kastamonu, İstanbul, Ankara, Trabzon, Almanya’dan arayanlar oldu. Memleketlerine davet edenler oluyor. Covid-19 virüsü var, babam 65 yaş üstü olduğu için izni yok, getiremeyiz diyorum. Babamın kriterlerine uymayanlar da arayabiliyor. Şu ana kadar 2 kişiyle oturup konuştu, ancak kriterlerine uymadı. Hayırlısı neyse o olsun. Biz babamın yanındayız, onun mutluluğunu istiyoruz” ifadelerine yer verdi.