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26 Eyl 2020 - 18:57- Spor G: 26 Eyl 2020 - 19:00

Talha’dan çirkin paylaşım

Kocaelispor ile sözleşmesini tek taraflı olarak fesih eden Talha Mayhoş maç sonrası çirkin paylaşımda bulundu
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Kocaelispor ile sözleşmesini tek taraflı olarak fesih eden Talha Mayhoş, Kocaelispor'un farklı yenildiği Manisa FK maçının ardından çirkin bir paylaşımda bulundu.
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26 Eyl 2020 - 18:57 - Spor

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