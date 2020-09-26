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26 Eyl 2020 - 20:14- Gündem G: 26 Eyl 2020 - 20:17

Bakan Koca: Vaka sayısı düşüşte

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona tablosuna göre 71 kişi hayatını kaybederken bin 511 yeni vaka tespit edildi. Bakan Koca "Hasta sayısındaki düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor" dedi.
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosunu açıkladı. 26 Eylül Cumartesi gününün verilerine göre son 24 saatte yapılan 102 bin 9 testle birlikte toplam test sayısı 9 milyon 936 bin 581’e ulaştı.

Bugün bin 511 vaka tespit edildi, vaka sayısı 312 bin 966’ya çıktı. Can kaybı da 71 artarak 7 bin 929’a yükseldi.

Verilere göre bin 232 hastanın daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen kişi sayısı 274 bin 514’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 6.6 ağır hasta sayısı ise bin 615 oldu.

BAKAN KOCA’DAN TEDBİR ÇAĞRISI

Sosyal medya hesabından güncel corona virüsü verilerini değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara tedbir çağrısında bulundu.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Hasta sayısındaki düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor.

* Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde.

* Birlikte mücadele tedbirlere birlikte uyarak mümkün.

DÜN BİN 665 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 25 Eylül corona virüsü tablosuna göre bin 665 vaka tespit edilmiş, 73 kişi yaşamını yitirmiş ve bin 318 hasta sağlığına kavuşmuştu.

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26 Eyl 2020 - 20:14 - Gündem

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