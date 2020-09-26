Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
26 Eyl 2020 - 21:22- Asayiş G: 26 Eyl 2020 - 21:25

İki komşu aile, park yeri nedeniyle birbirine girdi

İzmit'te, iki komşu aile arasında park yeri tartışması nedeniyle kavga çıktı. İki aileden kavgaya karışan 7 kişi darp raporu almak üzere hastaneye başvurdu.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Olay, saat 18.30 sularında İzmit Alikahya Bağlar Sokak üzerinde meydana geldi. Komşu iki aile arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, kavgaya karışan aile üyelerini ayırdı. Her iki aile de birbirinden şikayetçi oldu. Kavgaya karışan iki aileden 7 kişi darp raporu almak için hastaneye başvurdu.
#

26 Eyl 2020 - 21:22 - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Gübreye saplanan at kurtarıldı   mask
Gübreye saplanan at kurtarıldı  
Askeri öğrencileri taşıyan uçak düştü: 22 Ölü mask
Askeri öğrencileri taşıyan uçak düştü: 22 Ölü
FETÖ şüphelileri serbest bırakıldı mask
FETÖ şüphelileri serbest bırakıldı
Kural ihlali yapan 193 kişiye para cezası mask
Kural ihlali yapan 193 kişiye para cezası
U dönüşü yapmak isteyen araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı mask
U dönüşü yapmak isteyen araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Ağaçtan düştü demir bariyerlere saplandı mask
Ağaçtan düştü demir bariyerlere saplandı
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'nin 4 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Kocaeli'nin 4 ilçesi elektriksiz kalacak
Kapanan mağazada, kadın botlar 40 liraya düştü mask
Kapanan mağazada, kadın botlar 40 liraya düştü
Tahir Büyükakın: “Bana yazıklar olsun” mask
Tahir Büyükakın: “Bana yazıklar olsun”
Ergüney istifa etti, yerine 4 aday var mask
Ergüney istifa etti, yerine 4 aday var
9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel içerikli mesajlar yolladı mask
9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel içerikli mesajlar yolladı
Vahşice bıçaklanan şahsın abisi konuştu! mask
Vahşice bıçaklanan şahsın abisi konuştu!

GALERİ

CHP’li Akar kızını evlendirdi mask
CHP’li Akar kızını evlendirdi
Manisa FK - Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Manisa FK - Kocaelispor (Canlı anlatım)
Kocaelispor stada geniş önlemler altında girdi mask
Kocaelispor stada geniş önlemler altında girdi
9 ilin un ihtiyacını karşılıyordu... Harabeye döndü! mask
9 ilin un ihtiyacını karşılıyordu... Harabeye döndü!
Sürücü kursunda korkutan kaza! Demir korkuluklara girdi mask
Sürücü kursunda korkutan kaza! Demir korkuluklara girdi
Evlenmek için otobüs duraklarını ilanla donattı mask
Evlenmek için otobüs duraklarını ilanla donattı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL