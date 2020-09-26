Olay, saat 18.30 sularında İzmit Alikahya Bağlar Sokak üzerinde meydana geldi. Komşu iki aile arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, kavgaya karışan aile üyelerini ayırdı. Her iki aile de birbirinden şikayetçi oldu. Kavgaya karışan iki aileden 7 kişi darp raporu almak için hastaneye başvurdu.
26 Eyl 2020 - 21:22- Asayiş Güncelleme: 26 Eyl 2020 - 21:25
İki komşu aile, park yeri nedeniyle birbirine girdi
İzmit'te, iki komşu aile arasında park yeri tartışması nedeniyle kavga çıktı. İki aileden kavgaya karışan 7 kişi darp raporu almak üzere hastaneye başvurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.