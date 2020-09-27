Avrupa Spor Haftasında, jimnastikçiler nefes kesti

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 3 no’lu futbol sahasında, açık havada düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Program daha sonra konuşmalarla devam ederken, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile HİS yöneticilerine teşekkür edildi. Program konuşmaların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halk oyunları ekibinin oyunları ve sporcuların gösterileri ile devam ederken, Mehteran takımı da bir dinleti programı sundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.