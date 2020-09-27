Kocaelili sporcular da Tuz Mağarası’nı keşfetti

Tuz Mağarası'nın havasının sporcuların kondisyonu, performansı ve dinçliği noktasında bilimsel olarak kanıtlanması amacı ile akademisyenler eşliğinde antrenmanlara başlayan Türkiye Boks Milli Takımı'nda sporcuların ön testleri yapıldı. Yapılan çalışma ile ilgili açıklamada bulunan takımın kuvvet ve kondisyon antrenörü Taner Koçbay, ciddi bir hazırlık içerisinde olduklarını kaydetti. Koçbay, "Sporcularımızla beraber bugün Tuz Mağarasına geldik. Üniversiteden gelen hocalarımızla oluşturulan hipotezler doğrultusunda sporcuların akciğer kapasitesinde bir gelişim oluşup olmayacağını gözlemlemek amacıyla antrenmanlarımıza burada başladık. Burada ciddi bir hazırlık içerisine girdik. İnşallah faydasını göreceğiz” dedi. Boks milli takımında Kocaelili sporcular da yer alıyor.