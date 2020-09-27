Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
27 Eyl 2020 - 13:16- Spor G: 27 Eyl 2020 - 13:17

Kocaelili sporcular da Tuz Mağarası’nı keşfetti

Çankırı'da kampta olan Türkiye Boks Milli Takımı kondisyon ve performans araştırması için Tuz Mağarası'nda antrenmanlara başlanıldı.
mask

Tuz Mağarası'nın havasının sporcuların kondisyonu, performansı ve dinçliği noktasında bilimsel olarak kanıtlanması amacı ile akademisyenler eşliğinde antrenmanlara başlayan Türkiye Boks Milli Takımı'nda sporcuların ön testleri yapıldı. Yapılan çalışma ile ilgili açıklamada bulunan takımın kuvvet ve kondisyon antrenörü Taner Koçbay, ciddi bir hazırlık içerisinde olduklarını kaydetti. Koçbay, "Sporcularımızla beraber bugün Tuz Mağarasına geldik. Üniversiteden gelen hocalarımızla oluşturulan hipotezler doğrultusunda sporcuların akciğer kapasitesinde bir gelişim oluşup olmayacağını gözlemlemek amacıyla antrenmanlarımıza burada başladık. Burada ciddi bir hazırlık içerisine girdik. İnşallah faydasını göreceğiz” dedi. Boks milli takımında Kocaelili sporcular da yer alıyor.

 
#

27 Eyl 2020 - 13:16 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Muhammed’in de gardı düştü mask
Muhammed’in de gardı düştü
Bayram şartları zorlayacak mask
Bayram şartları zorlayacak
Dilaver eski takımına gol attı, ama ?.. mask
Dilaver eski takımına gol attı, ama ?..
En son 17 Kasım 2013’teydi… mask
En son 17 Kasım 2013’teydi…
Gölcükspor, Karşıyaka ile lige baştan başlamalı mask
Gölcükspor, Karşıyaka ile lige baştan başlamalı
Darıca, sana da helal! mask
Darıca, sana da helal!
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kapanan mağazada, kadın botlar 40 liraya düştü mask
Kapanan mağazada, kadın botlar 40 liraya düştü
9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel içerikli mesajlar yolladı mask
9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel içerikli mesajlar yolladı
Furkan'ın dayısından şok iddialar mask
Furkan'ın dayısından şok iddialar
18 yaşındaki genç kayalıklardan atlayarak intihar etti! mask
18 yaşındaki genç kayalıklardan atlayarak intihar etti!
Gemi mühendisi banyoda intihar etti mask
Gemi mühendisi banyoda intihar etti
Kocaelispor’un KARA günü! Manisa’da boğulduk! “6-1” mask
Kocaelispor’un KARA günü! Manisa’da boğulduk! “6-1”

GALERİ

Kocaeli'de palet fabrikasında yangın çıktı! mask
Kocaeli'de palet fabrikasında yangın çıktı!
CHP’li Akar kızını evlendirdi mask
CHP’li Akar kızını evlendirdi
Manisa FK - Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Manisa FK - Kocaelispor (Canlı anlatım)
Kocaelispor stada geniş önlemler altında girdi mask
Kocaelispor stada geniş önlemler altında girdi
9 ilin un ihtiyacını karşılıyordu... Harabeye döndü! mask
9 ilin un ihtiyacını karşılıyordu... Harabeye döndü!
Sürücü kursunda korkutan kaza! Demir korkuluklara girdi mask
Sürücü kursunda korkutan kaza! Demir korkuluklara girdi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL