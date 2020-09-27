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27 Eyl 2020 - 19:30- Spor G: 27 Eyl 2020 - 13:21

Takımın ruhu ve gücü yok! Üzülmez bildiğini okuyor

2.Lig Beyaz Grup’ta 8 yıl aradan sonra yeniden yerini alan ve 1.Lig’i hedefleyen Kocaelispor’un, Manisa FK karşısındaki etkisiz futbolu ve alınan farklı yenilgi hayal kırıklığı yarattı.
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2.Lig Beyaz Grup’ta 8 yıl aradan sonra yeniden yerini alan ve 1.Lig’i hedefleyen Kocaelispor’un, Manisa FK karşısındaki etkisiz futbolu ve alınan farklı yenilgi hayal kırıklığı yarattı. Oyun olarak elleri ve kolları rakibi tarafından resmen sıkı sıkı bağlanan esir futbolculara, teknik-taktikten de önce güç ve motivasyon yüklenmesi gerekiyor. Takımı ortada bırakıp kaçıp giden Selahaddin Dinçel ile en başından yola devam edilmesinin başlı başına bir sorun olacağı ifade edilmiş, ancak Başkan Hüseyin Üzülmez bu endişeye kulak asmamış, bildiğini okumuştu.

İLETİŞİMSİZLİĞİN GELDİĞİ NOKTA

Dinçel, uzun geçen Kartepe kampında çalışmaları takım birlikteliği ve aidiyetinden yoksun yaptırmış, “Benim takımda hiçbir söz hakkım yok” düşüncesi ile yönetime küsmüş ve antrenmanlardan sonra da odasına kapanmıştı. Dinçel’in iletişimsizliği yeşil siyahlı futbolcuları da birlikte olma duygusundan mahrum bıraktı ve bu durum Manisa maçında kapı gibi karşılarına çıktı.

HATALARININ ÜZERİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞIYOR

Maç içinde bir birinden uzak, saha içi iletişimi,sistemi olmayan, rakibin oyununa hiçbir reaksiyon gösteremeyen, dağınık ve halı sahaya maç yapmaya gelen bir takımdan farksız olan Kocaelisporlu futbolcular farklı yenilgi karşısında bir şey yapamadı. Camianın önemli bir kısmı tüm bu anlatılanları sağlayamayan, takımı yarı yolda bırakan, “Avukatlarımla görüşün”  dediği öne sürülen Selahaddin Dinçel’in kendi eksiklerinin üzerini “Transferleri ben yapmadım” diyerek örtmeye çalıştığı düşünüyor.

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27 Eyl 2020 - 19:30 - Spor

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