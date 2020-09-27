FAVORİ: Çapanoğlu, Özköylü, Altın PLASE: Kurtar, Taşdemir, Akçay

Kocaelispor’da farklı Manisa yenilgisi, yeni teknik direktörün kim olacağı konusunu bile bir anda gündemde gölgede bıraktı. Yönetime sunulan çok sayıda teknik adam ismi arasından bugün ya da en geç yarın karar verilecek. Sancaktepe’de çok iyi işler çıkaran Kocaelispor’un eski kaptanlarından Kayserili Mustafa Çapanoğlu ile başkan Hüseyin Üzülmez’in görüştüğü biliniyor. Sancaktepe’nin satışı sonucunda gerçekleşecek olan teknik adam tasarrufunu bekleyecek Üzülmez, Osman Özköylü ve şehrin dokusunu iyi bilen Erhan Altın’la ilgili düşüncelere de sahip olduğu öğrenildi. Akşamki yönetim kurulu toplantısında teknik adam konusu, gündemin ilk sırasında olacak.