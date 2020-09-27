Kocaelispor’da farklı Manisa yenilgisi, yeni teknik direktörün kim olacağı konusunu bile bir anda gündemde gölgede bıraktı. Yönetime sunulan çok sayıda teknik adam ismi arasından bugün ya da en geç yarın karar verilecek. Sancaktepe’de çok iyi işler çıkaran Kocaelispor’un eski kaptanlarından Kayserili Mustafa Çapanoğlu ile başkan Hüseyin Üzülmez’in görüştüğü biliniyor. Sancaktepe’nin satışı sonucunda gerçekleşecek olan teknik adam tasarrufunu bekleyecek Üzülmez, Osman Özköylü ve şehrin dokusunu iyi bilen Erhan Altın’la ilgili düşüncelere de sahip olduğu öğrenildi. Akşamki yönetim kurulu toplantısında teknik adam konusu, gündemin ilk sırasında olacak.
27 Eyl 2020 - 13:20- Spor Güncelleme: 27 Eyl 2020 - 13:21
FAVORİ: Çapanoğlu, Özköylü, Altın PLASE: Kurtar, Taşdemir, Akçay
Kocaelispor’da farklı Manisa yenilgisi, yeni teknik direktörün kim olacağı konusunu bile bir anda gündemde gölgede bıraktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.