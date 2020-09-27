Manisa Futbol Kulübü’nün genç ve başarılı teknik adamı Serkan Özbalta’nın, sezon öncesinde Kocaelispor’a önerildiği, ancak Dinçel ile devam edilme kararı nedeniyle Özbalta ismine veto geldiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezonki Manisa FK’nın kadrosuna 3 nokta transfer yapan Özbalta, taktik bilgisini de futbolculara adapte ederek ortaya çok sıkı ve ne yaptığını bilen bir takım çıkardı. Gökhan Meral’in de Keçiörengücü’nden teknik direktörü olan Özbalta, Kocaelispor ile oynanan maçın öncesinde ve sonrasındaki davranışları ile tam not aldı.
27 Eyl 2020 - 13:21- Spor Güncelleme: 27 Eyl 2020 - 13:22
Serkan Özbalta da Kocaelispor’a önerilmiş ama !..
Manisa Futbol Kulübü’nün genç ve başarılı teknik adamı Serkan Özbalta’nın, sezon öncesinde Kocaelispor’a önerildiği, ancak Dinçel ile devam edilme kararı nedeniyle Özbalta ismine veto geldiği öğrenildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.