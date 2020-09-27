Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs ile mücadele kapsamında ne yaptıklarını ve vatandaştan ne talep ettiklerini Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurdu. Söz konusu paylaşımda ise, "Ne yapıyoruz, ne istiyoruz? Son haftalarda operasyon ölçeğimizi büyüttük. Temaslı taramasında daha da etkiniz. Test sayılarımızı artırdık. Tedaviyi erkenden başlatıyoruz. Yerel tedbirler uyguluyoruz. Sizden tek isteğimiz şu: Maske ve mesafe kuralıyla virüsten kendinizi korumanız" ifadeleri yer aldı.
27 Eyl 2020 - 13:51- Gündem Güncelleme: 27 Eyl 2020 - 14:12
Bakan Koca: Sizden tek isteğimiz...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sizden tek isteğimiz şu: Maske ve mesafe kuralıyla virüsten kendinizi korumanız" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.