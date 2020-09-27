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27 Eyl 2020 - 14:44- Gündem G: 27 Eyl 2020 - 14:47

Başkan Söğüt: İlimtepe Yolu önemli bir proje

Başkan Şener Söğüt, kentin kuzeye doğru geliştiğini belirterek, Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi gerçekleştirilen Körfez İlimtepe Yolunun önemli bir proje olduğunu söyledi
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Yarımca Sanayi Sitesi’nde esnaflarla bir araya geld, bölgede yapılan ve yapılması gerekli olan çalışmaları da yerinde inceledi. Bölgede esnafın isteği doğrultusunda üst yapının yenilendiğini belirten Başkan Şener Söğüt “Şimdi esnafımızın ve kooperatifimizin bir talebi oldu. Çalışmalara hemen başladık. 320 metrelik bir istinat duvarı inşa ediyoruz” dedi.

BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Başkan Şener Söğüt, esnafla sohbetinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hafta içi ihalesi gerçekleştirilen Körfez İlimtepe Yolu’nun ilk etabı için de önemli olduğunu belirtti. Başkan Söğüt “İhalesi yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a gerçekten teşekkür etmek istiyorum.

KENT KUZEYE GENİŞLİYOR

Körfez kuzeye doğru genişliyor. İlimtepe de her geçen gün bu noktadan gelişen bir bölge. TOKİ’nin yapacağı konutlar ile birlikte bölgede yoğunluk artacak. Yolun ilk etabı için ihale gerçekleştirildi. Anadolu Döküm Kavşağı’ndan başlayacak, TEM’in üzerinden viyadük ile geçerek Yunus Emre Caddesi’ne bağlanacak kısım ilk etapta yapılacak” dedi.

OTOBAN ÜSTÜ GEÇİŞ KÖPRÜSÜ

Proje, Yeniyalı Mahallesi'nden başlayarak İlimtepe Mahallesi'ne kadar uzanan 5,2 km uzunluğundaki duble yol yapımını kapsıyor. Proje kapsamında; Çamlıtepe Mahallesi’ne bağlantı için otoyol geçiş köprüsü yapılacak.Bu sayede D-100 Karayolu ile İlimtepe arasında bağlantı sağlanacak.

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27 Eyl 2020 - 14:44 - Gündem

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