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27 Eyl 2020 - 14:46- Gündem G: 27 Eyl 2020 - 14:47

Kandıra çöp taksi uygulamasına başladı

Kandıra Belediyesi, birçok il ve ilçede hizmet veren Çöp Taksi uygulamasını ilçede hayata geçirdi.
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Kandıra Belediyesi, ilçede yeni bir uygulama başlattı. Belediyeye alınan Çöp Taksi, çöp kamyonlarının giremediği ve konteyner konulamayan caddelerdeki el çöplerini de almak için de kullanılacak. Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, “Tüm birimlerimizde hizmet kalitesini artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızın sonuncu ise Çöp Taksi uygulaması oldu. Çöp taksi uygulaması ile büyük kamyonların girmesi zor olan ara sokaklara daha kolay ve hızlı bir şekilde müdahale edeceğiz” dedi.
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27 Eyl 2020 - 14:46 - Gündem

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