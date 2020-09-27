Dündar: “21. Asrın ne şekilde sonuçlanacağı Türk dünyası belirleyecektir”

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürlüğü tarafından imzalanan protokol ile hayata geçirilen, Asılsız Ermeni İddialarına Açıklık Getirme Projesi kapsamında, İzmit Fuar içinde bulunan Leyla Atakan Kültür Merkezi Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonunda Ermeni Ordusu ve çeteleri tarafından gerçekleştirilen katliamlar isimli konferansı düzenlendi. Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar ve yönetim kurulunun ev sahipliğindeki programa AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Azerbaycan Milletvekili Ramil Hasan, Prof.Dr. TeymurRızaev, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Tarihçi Yazar Volkan Şenel, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, dernek başkanları ve davetliler katıldı.

AZERBAYCAN VE TÜRKİYE KARDEŞTİR, DOSTTUR

Türkiye ve Azerbaycan Milli Marşlarının ardından konferansın açılış konuşmasını yapan Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu genel başkanı Bilal Dündar, “Bazı ilişkiler dostluklara, menfaat ilişkilerine dayanır. Türkiye ve Azerbaycan çıkar dostluğa dayanır. Kurtuluş savaşını kazanmanın en büyük nedenlerinden biri Azerbaycan’dır. Hanımlar alyanslarını, küpeleri ile Türk gençliğine yardım etti. Kardeş kardeşin elini tutar. Çanakkale’de yaklaşık 2 bin Azerbaycan gencimiz yatmaktadır. Bugün Azerbaycan ve Türkiye kardeştir, dosttur. Bunu hazmedemeyen, göremeyen hainler var mıdır, vardır” dedi.

21. ASRIN SONUNU TÜRK DÜNYASI BELİRLEYECEK

Kocaeli Seka Park’ta Haydar Aliyev Kültür Evi Derneğinde faaliyetlerinin sürdüğünü ifade eden Dündar, “İçerisinde kütüphanemiz var. Bilim inandıktan sonra başarırsın. Dikensiz gül bahçesinde değiliz. Kars, Ağrı ve Erzurum’da toplu katliamlar oldu. Düşman çok. Mutlaka bir Türk Birliğinden ve coğrafyasından bahsedilmesi lazım. 16 kilometrelik yeri işgal etselerdi, bütün Azerbaycan’ın gelirlerini yok edeceklerdi. 21. Asrın ne şekilde sonuçlanacağı Türk dünyası belirleyecektir. Yaşasın Türkiye Azerbaycan dostluğu” şeklinde konuştu.

ANADOLU’DA BİRÇOK KATLİAM YAPTILAR

Federasyon başkanı Bilal Dündar’ın ardından kürsüye gelen AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, “Konu önemli. İddia edilen sözde soy kırım konusu. Anadolu’da birçok katliam yaptılar. Bunları dedelerimiz, ninelerimiz anlattı. 1992 Hocalı katliamı bireysel çetelerinin katliamı. Bu iş bilim adamlarının işi. Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşü şöyle, Arşivleri açalım bilim adamları çalışsın. Çalışmaları raporuna döksün bunu bizde kabul edelim sizde kabul edin. Bu konuda kendinize güvenmiyorsanız, geçmişinizden şüpheniz yoksa bilim adamları çalışır kamuoyuyla paylaşır. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.

TÜRK DÜNYASININ GELDİĞİ KONUM TAKDİRE LAYIK

Şeker’in ardından söz alan Prof.Dr. Teymur Rızaev, “Ermenistan birçok ülkenin maşası olarak kullanılıyor. Ağrılı ve acı bir konu. Ermenistan Türk dünyasının bir toprağıdır. Rusya ile İran arasındaki bir savaştan sonra bölündü. Suni halde yerleştirilmiş bir ülke kurdular. Ermenistan sadece gözüken bir figürandır. Birçok ülkenin maşası olarak kullanılıyor. Birşeyi unutuyorlar. Çok değerli geçmişi olan Türk milleti ile karşı karşıyalar. Türk dünyasının bir araya gelmesi onlar için problem getireceğini düşünüyorlar. Türk dünyasının geldiği konum takdire layık” dedi. Ardından Tarihçi Yazar Volkan Şenel’in görsel sunumu sonrası plaket takdiminin ardından program sona erdi.