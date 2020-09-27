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27 Eyl 2020 - 16:23- Gündem G: 27 Eyl 2020 - 16:26

Bakan Koca açıkladı! Pozitif bileklik uygulaması geliyor...

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile gerçekleştirdiği konuşmasını bugünkü köşe yazısına aktardı. Koca yeni tedbirler kapsamında 'bileklik' uygulamasını başlatacakları söyledi.
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Bakan Koca, yeniden kapanma sürecini doğru bulmadığını ve gerekli tedbirler alındığında buna gerek kalmayacağını söyledi. Ne yapacaksınız? sorusuna ise Koca, "Buna göre pozitif olup evinde karantinada kalması gerekirken dışarı çıkanlara yönelik yeni bir uygulamaya gidiliyor. Kesinlikle bileklik uygulaması yapılacak" dedi.

Bileklik uygulamasında iki farklı model bulunuyor. İlki pozitif olan ve evinde karantinada kalması gereken her kişiye bileklik takılması ve olması gereken yerden ayrıldığında merkezdeki alarmın çalması. İkinci model yine aynı mantıkla çalışıyor, ancak eve bir cihaz konuluyor, kişiyi bu cihaz takibe alıyor.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

"KESİNLİKLE BİLEKLİK

“Ne yapacaksınız?” diye sordum, önemli bir bilgiyi paylaştı. Buna göre pozitif olup evinde karantinada kalması gerekirken dışarı çıkanlara yönelik yeni bir uygulamaya gidiliyor. Kesinlikle bileklik uygulaması yapılacak. Ancak bunun için iki farklı model var ve bunun hangisinde karar kılmaları gerektiği konusunu tartışıyor. İlki pozitif olan ve evinde karantinada kalması gereken her kişiye bileklik takılması ve olması gereken yerden ayrıldığında merkezdeki alarmın çalması…

BİLEKLİKTE İKİNCİ MODEL

İkinci model yine aynı mantıkla çalışıyor, ancak eve bir cihaz konuluyor, kişiyi bu cihaz takibe alıyor. İlkinde kişi dar bir alanda çıksa dahi alarm çalabildiği dikkate alınarak, eve bir kutu halinde ikinci cihaz konuluyor. Daha bu kutudan belirlenen sınırlar aşıldığında cihaz alarmını çalarak uyarı veriyor, daha uzağa gittiğinde ise merkezdeki alarmı çalıştırıyor. Ayrıca bu kutu yerinden hareket ettirildiğinde de merkezi uyararak kişinin yerinden kıpırdatmasının önüne geçiyor. Bakan Koca hangisinin daha faydalı olduğunu tespit ettiklerinde hazır olan uygulamanın kullanılmaya başlanacağını da açıkladı. Benim için kısa ama bilgi açısından bir o kadar dolu gezi oldu…"

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27 Eyl 2020 - 16:23 - Gündem

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