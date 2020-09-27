Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
27 Eyl 2020 - 16:25- Asayiş G: 27 Eyl 2020 - 16:27

Kural ihlali yapan 295 kişiye para cezası

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında yapılan kontrollerde kural ihlalleri yapan 295 kişiye idari para cezası uygulanırken çeşitli suçlardan aranan 62 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 26Eylül günü yapılan kontrollerdebin 516 iş yeri denetlenirken16 bin 435 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 18kişiye, maske takmadığı için 275kişiye ve sosyal mesafe kuralına uymayan 2 kişiye olmak üzere toplam 295 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 62 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

 

 
#

27 Eyl 2020 - 16:25 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaeli’nin 11 bölgesinde orman yangınları çıktı mask
Kocaeli’nin 11 bölgesinde orman yangınları çıktı
Ezdiği kedi can çekişirken bir kez daha üzerinden geçti mask
Ezdiği kedi can çekişirken bir kez daha üzerinden geçti
Orman yangınında 10 dönümlük alan zarar gördü mask
Orman yangınında 10 dönümlük alan zarar gördü
Gübreye saplanan at kurtarıldı   mask
Gübreye saplanan at kurtarıldı  
Askeri öğrencileri taşıyan uçak düştü: 22 Ölü mask
Askeri öğrencileri taşıyan uçak düştü: 22 Ölü
Patates közlemek isteyen çocuklar, çalılık alanı tutuşturdu mask
Patates közlemek isteyen çocuklar, çalılık alanı tutuşturdu
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kapanan mağazada, kadın botlar 40 liraya düştü mask
Kapanan mağazada, kadın botlar 40 liraya düştü
9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel içerikli mesajlar yolladı mask
9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel içerikli mesajlar yolladı
Kocaelispor’un KARA günü! Manisa’da boğulduk! “6-1” mask
Kocaelispor’un KARA günü! Manisa’da boğulduk! “6-1”
Furkan'ın dayısından şok iddialar mask
Furkan'ın dayısından şok iddialar
18 yaşındaki genç kayalıklardan atlayarak intihar etti! mask
18 yaşındaki genç kayalıklardan atlayarak intihar etti!
Gemi mühendisi banyoda intihar etti mask
Gemi mühendisi banyoda intihar etti

GALERİ

Fabrikanın bahçesinde yuvalarından düşen yavru güvercinlere anne şefkati mask
Fabrikanın bahçesinde yuvalarından düşen yavru güvercinlere anne şefkati
Kocaeli'de palet fabrikasında yangın çıktı! mask
Kocaeli'de palet fabrikasında yangın çıktı!
CHP’li Akar kızını evlendirdi mask
CHP’li Akar kızını evlendirdi
Manisa FK - Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Manisa FK - Kocaelispor (Canlı anlatım)
Kocaelispor stada geniş önlemler altında girdi mask
Kocaelispor stada geniş önlemler altında girdi
9 ilin un ihtiyacını karşılıyordu... Harabeye döndü! mask
9 ilin un ihtiyacını karşılıyordu... Harabeye döndü!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL