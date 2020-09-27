Kural ihlali yapan 295 kişiye para cezası

Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 26Eylül günü yapılan kontrollerdebin 516 iş yeri denetlenirken16 bin 435 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 18kişiye, maske takmadığı için 275kişiye ve sosyal mesafe kuralına uymayan 2 kişiye olmak üzere toplam 295 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 62 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.