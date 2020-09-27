Kural ihlali yapan 295 kişiye para cezası

Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 26Eylül günü yapılan kontrollerdebin 516 iş yeri denetlenirken16 bin 435 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 18kişiye, maske takmadığı için 275kişiye ve sosyal mesafe kuralına uymayan 2 kişiye olmak üzere toplam 295 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 62 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.