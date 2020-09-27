Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
27 Eyl 2020 - 16:26- Gündem G: 27 Eyl 2020 - 16:28

Jazz Night İzmitlileri büyüledi

İzmit Belediyesinin düzenlediği, Afro-Amerikan ve Batı Müziği teknikleriyle harmanlanmış Jazz Night etkinliği sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı
mask

İzmit’e kültür sanat etkinlikleriyle renk katmaya devam eden İzmit Belediyesi, vatandaşları Jazz Night etkinliği ile Speaking Cafe’de ağırladı. Miles Davis, Louis Armstrong, Art Balkey gibi büyük sanatçıların parçalarının seslendirildiği geceye izleyiciler alkışları ve danslarıyla eşlik ettiler. Kulakların pasının silindiği gecede Serap Özdemir and The Summer Band, performansları ile büyük beğeni topladı.

DANSLARIYLA EŞLİK ETTİLER

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen konserde caz müziğin efsane isimlerinin parçaları seslendirildi. İzmit’te caz esintisi yaşatan Serap Özdemir and The Summer Band’in parçalarına izleyiciler danslarıyla eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahneden kalan grup izleyicileri 1920’li yıllara geri götürdü.
#

27 Eyl 2020 - 16:26 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Jazz Night İzmitlileri büyüledi mask
Jazz Night İzmitlileri büyüledi
Kandıra çöp taksi uygulamasına başladı mask
Kandıra çöp taksi uygulamasına başladı
Başkan Söğüt: İlimtepe Yolu önemli bir proje mask
Başkan Söğüt: İlimtepe Yolu önemli bir proje
Serdar Dikkatli güven tazeledi mask
Serdar Dikkatli güven tazeledi
Muammer Kösemen'in acı kaybı mask
Muammer Kösemen'in acı kaybı
Aygün: STK’lar kentimizin değeridir mask
Aygün: STK’lar kentimizin değeridir
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kapanan mağazada, kadın botlar 40 liraya düştü mask
Kapanan mağazada, kadın botlar 40 liraya düştü
9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel içerikli mesajlar yolladı mask
9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel içerikli mesajlar yolladı
Kocaelispor’un KARA günü! Manisa’da boğulduk! “6-1” mask
Kocaelispor’un KARA günü! Manisa’da boğulduk! “6-1”
Furkan'ın dayısından şok iddialar mask
Furkan'ın dayısından şok iddialar
18 yaşındaki genç kayalıklardan atlayarak intihar etti! mask
18 yaşındaki genç kayalıklardan atlayarak intihar etti!
Gemi mühendisi banyoda intihar etti mask
Gemi mühendisi banyoda intihar etti

GALERİ

Fabrikanın bahçesinde yuvalarından düşen yavru güvercinlere anne şefkati mask
Fabrikanın bahçesinde yuvalarından düşen yavru güvercinlere anne şefkati
Kocaeli'de palet fabrikasında yangın çıktı! mask
Kocaeli'de palet fabrikasında yangın çıktı!
CHP’li Akar kızını evlendirdi mask
CHP’li Akar kızını evlendirdi
Manisa FK - Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Manisa FK - Kocaelispor (Canlı anlatım)
Kocaelispor stada geniş önlemler altında girdi mask
Kocaelispor stada geniş önlemler altında girdi
9 ilin un ihtiyacını karşılıyordu... Harabeye döndü! mask
9 ilin un ihtiyacını karşılıyordu... Harabeye döndü!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL