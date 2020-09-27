Jazz Night İzmitlileri büyüledi

İzmit’e kültür sanat etkinlikleriyle renk katmaya devam eden İzmit Belediyesi, vatandaşları Jazz Night etkinliği ile Speaking Cafe’de ağırladı. Miles Davis, Louis Armstrong, Art Balkey gibi büyük sanatçıların parçalarının seslendirildiği geceye izleyiciler alkışları ve danslarıyla eşlik ettiler. Kulakların pasının silindiği gecede Serap Özdemir and The Summer Band, performansları ile büyük beğeni topladı.
DANSLARIYLA EŞLİK ETTİLER
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen konserde caz müziğin efsane isimlerinin parçaları seslendirildi. İzmit’te caz esintisi yaşatan Serap Özdemir and The Summer Band’in parçalarına izleyiciler danslarıyla eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahneden kalan grup izleyicileri 1920’li yıllara geri götürdü.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.