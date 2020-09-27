Olay, Darıca Osmangazi Mahallesi Tunay Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. Apartmanda yaşayanlar binanın zemin katından koku gelmesi üzerine polisi aradı. İhbar üzerine daireye giren polis ekipleri, yalnız yaşayan Muhammed Uğur Kadıoğlu’nun cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemede, yaklaşık 6 gün önce hayatını kaybettiği belirlenen Kadıoğlu’nun cenazesi, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
27 Eyl 2020 - 16:28- Asayiş Güncelleme: 27 Eyl 2020 - 16:30
Komşular kötü koku ihbarında bulundu, 6 gün önce öldüğü ortaya çıktı
Darıca'da bir binanın zemin katındaki daireden kötü koku geldiği şikayeti üzerine polisin girdiği evde Muhammed Uğur Kadıoğlu (58) ölü olarak bulundu. Kadıoğlu’nun 6 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.