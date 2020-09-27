Olay, Darıca Osmangazi Mahallesi Tunay Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. Apartmanda yaşayanlar binanın zemin katından koku gelmesi üzerine polisi aradı. İhbar üzerine daireye giren polis ekipleri, yalnız yaşayan Muhammed Uğur Kadıoğlu’nun cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemede, yaklaşık 6 gün önce hayatını kaybettiği belirlenen Kadıoğlu’nun cenazesi, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.