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27 Eyl 2020 - 19:09- Gündem G: 27 Eyl 2020 - 20:15

Bakan Koca'dan sevindiren haber! Düşmeye devam ediyor

Ülkemizde koronavirüs ölüm ve vaka sayıları düne göre azaldı. 27 Eylül tarihinde açıklanan verilere göre; vaka sayısı 1467 artarak 314 bin 433'e yükseldi. 68 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 7 bin 997'ye çıktı. Artan tedbirler sonrası vaka sayıları 1500'ün altına geriledi. Böylece vakalar kritik eşiğin altına indi.
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük  Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 27 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1467 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 68 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 997'ye, toplam vaka sayısı ise 314 bin 433'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1116 OLDU


Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1116 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 275 bin 630'a yükseldi. Toplam test sayısı 10 milyon 37 bin 700, ağır hasta sayısı 1583, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.5 oldu.

BAKAN KOCA'DAN SEVİNDİREN HABER


Bakan Koca, "Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayımız azaldı. Bugün 1.583 ağır hastamız var. Zatürre oranı da düşmeye devam ediyor. Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde. Tedbirlerin netice verdiği tartışmasız bir gerçek. Birlikte tedbirlere uyarak virüsü yenelim" ifadelerini kullandı.
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27 Eyl 2020 - 19:09 - Gündem

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