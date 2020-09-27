Alınan bilgiye göre Kartepe Arslanbey Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir metal fabrikasının haddehane bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine fabrika çalışanları tahliye edilirken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken bölgeye İzmit, Derince ve Başiskele’den de takviye itfaiye ekipleri gönderildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar meydana gelirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
27 Eyl 2020 - 20:11- Asayiş Güncelleme: 27 Eyl 2020 - 21:50
Fabrikada yangın paniği
Kartepe Arslanbey OSB’De bulunan bir metal fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken fabrikada maddi hasar meydana geldi
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27 Eyl 2020 - 20:11 - Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.