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27 Eyl 2020 - 20:11- Asayiş G: 27 Eyl 2020 - 21:50

Fabrikada yangın paniği

Kartepe Arslanbey OSB’De bulunan bir metal fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken fabrikada maddi hasar meydana geldi

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Kartepe Arslanbey Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir metal fabrikasının haddehane bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine fabrika çalışanları tahliye edilirken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken bölgeye İzmit, Derince ve Başiskele’den de takviye itfaiye ekipleri gönderildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar meydana gelirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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27 Eyl 2020 - 20:11 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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