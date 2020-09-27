Olay, Körfez Atalar Mahallesi sahilinde meydana geldi. 2 kişi bilinmeyen bir sebeple kavga etmeye başladı. Daha sonra bu kişilerin arkadaşları da kavgaya dahil olunca 2 grup birbirine girdi. Balta ve satırın da kullanıldığı iddia edilen olayda 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ismi öğrenilemeyen 2 kişiyi gözaltına alırken, yaralanan 3 kişi ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaşanan kavga bölgedeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde 2 kişinin konuştukları sırada kavga etmeye başlaması ve diğer kişilerin olaya dahil olması üzerine kavganın büyümesi yer alıyor.
27 Eyl 2020 - 21:52- Asayiş Güncelleme: 27 Eyl 2020 - 21:56
Kocaeli'de 2 grup birbirine girdi: 3 yaralı
Körfez'de 2 grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken, 2 kişi gözaltına alındı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı
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27 Eyl 2020 - 21:52 - Asayiş Yazdır
Muhabir Demirören Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.