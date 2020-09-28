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28 Eyl 2020 - 09:56- Gündem G: 28 Eyl 2020 - 09:58

İşte yüz yüze yapılacak sınavların detayları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından illere gönderilen yazıya göre, öğrenciler randevulu sistemle bölünerek sınavlara alınacak. Azaltılmış öğrencilerle sınavlar yüz yüze yapılacakken 1 ayda 2 kez yapılacak sınavlarda öğrenciler artık uzaktan eğitim konularından da sorumlu olacak.

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Milliyet’te yer alan habere göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ders sınavlarının okullarda yapılmasına karar verdi. Her kademedeki öğrencilerin sınavları kendi okullarında yapılacak. Öğrenciler, randevulu sistemler bölünerek sınava alınacak. Yani seyreltilmiş öğrencilerle sınavlar yüz yüze yapılacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili tüm illere Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla "Yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalar" başlıklı bir yazı gönderildi. Yazıda, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının yüz yüze ve uzaktan eğitim imkanlarının birlikte kullanılması ile sürdürüleceği belirtildi. Yüz yüze eğitime 21 Eylül 2020 tarihinde okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflar ile başlandığı vurgulanan yazıda, diğer kademelerle ilgili kararın salgının seyrine göre duyurulacağı hatırlatıldı. İşte 2020- 2021 Eğitim Öğretim Yılında sınavların nasıl yapılacağına ilişkin tüm detaylar:

O KONULARDAN DA SORUMLU OLACAK

Öğrenciler geçen eğitim öğretim döneminde uzaktan eğitimdeki konulardan muaf tutulmuş, herhangi bir dersten ölçme-değerlendirme ya da sınava tabi tutulmamıştı. Ancak bu dönem öğretim programlarının tamamı, okullar açılsa bile uzaktan eğitimle desteklenmeye devam edecek. Öğrenciler artık uzaktan eğitimdeki konulardan da sorumlu olacak.

1 AYDA 2 KEZ OKULA ÇAĞRILACAKLAR

Yüz yüze eğitim döneminde her dersin sınavı kaç kez yapılıyorsa bu dönemde de aynı şekilde uygulanacak. Örneğin 9'uncu sınıflar Tarih dersinden ayda 2 kez sınav oluyorsa, bu dönem de aynı şekilde 1 ayda 2 kez okula çağırılarak yüz yüze sınava tutulacaklar.

ÖĞRENCİLER GRUPLARA AYRILACAK

Okulun fiziki şartları göz önünde bulundurularak ölçme ve değerlendirme uygulamaları bir sınıfta yer alan öğrencilerin gruplara ayrılarak uygulanması şeklinde gerçekleştirilecek.

Yüz yüze eğitim faaliyetleri ile ölçme ve değerlendirme uygulamalarının tamamında Kovid-19 salgını ile ilgili tedbirler eğitim müdürlükleri ve okul yönetimleri tarafından alınacak.

CANLI DERSLERE SAAT SINIRLAMASI

Bu arada bakanlık canlı dersler için de saat sınırlaması getirdi. Canlı dersler ilkokullarda günlük toplam 4 saat, ortaokullarda ise günlük 6 ders saati aşamayacak. Öte yandan 1'inci sınıflar için de canlı ders uygulaması başlıyor. Şu anda 1'inci sınıflar Türkçe, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerini yüz yüze alıyor. Müzik, beden eğitimi ve oyun ile görsel sanatlar dersleri ise canlı ders uygulaması ile verilecek.

BAKAN'DAN UYARI: EBA'YI KAÇIRMAYIN

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı bir televizyon programında öğrencileri uzaktan eğitimdeki dersleri kaçırmaması yönünde uyardı. Bakan Selçuk "Çocuklarımıza şunu rahatlıkla söyleyebilirim, okullarında sınav olacakları ve müfredattan sorumlu oldukları için, 'İzlemesem de olur', 'Boş versem de olur' demeleri halinde bu sınavlarda gerçekten sorun yaşarlar. EBA TV'yi kaçırmasınlar" dedi.

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28 Eyl 2020 - 09:56 - Gündem

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