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28 Eyl 2020 - 09:58- Gündem G: 28 Eyl 2020 - 10:00

Karamürsel’e yeni mesire alanı

Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel Yalakdere Mahallesi’ndeki piknik alanını mesire alanına dönüştürüyor
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Kentin birçok yerinde yeşil alanlar oluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu alanlara bir yenisini daha ekliyor. Daha önce vatandaşlar tarafından piknik yapmak amacı ile kullanılan Karamürsel ilçesi Yalakdere Mahallesi’ndeki 2 bin 500 metrekarelik alan Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından mesire alanı haline getiriliyor. Yapılacak olan çalışma ile alana sosyal donatılar yerleştirilerek, vatandaşların daha rahat bir şekilde piknik yapabilmesi sağlanacak.

DİRİ ÖRTÜ TEMİZLİĞİ YAPILDI

Topçudere Sokak ile Nehir Sokak arasındaki alanda oluşturulacak olan mesire alanı için Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından diri örtü temizliği yapıldı. Çalışmalar dahilinde dere kenarına 40 kamyon taş ile tahkimat yapıldı ve 625 metreküp bitkisel toprak serildi.

ÇOCUK OYUN GRUBU VE WC’LER İNŞA EDİLECEK

Mesire alanı oluşturma çalışması kapsamında alana 2 adet çeşme konuldu ve vatandaşların rahat bir şekilde yürümesi için yürüyüş yolu yapılıyor. Alanda toprak tesviyesi yapılarak bu alana çim tohumu atılacak. Mesire alanına gelen vatandaşların ihtiyacı için bay-bayan wc inşa edilecek ve çocukların eğlenebilmesi için çocuk oyun grubunun imalatı gerçekleştirilecek.

ALANA KAMELYALAR KONULACAK

Vatandaşların ihtiyacını düşünerek yapılan çalışmalarda Büyükşehir Belediyesi, alana kamelya, piknik masası ve çöp kovaları koyacak. Ayrıca diğer çalışmalar kapsamında aydınlatma işleri, 70 metre tel çit imalatı ve dere üzerinden geçiş sağlayan köprünün onarımı yapılacak.

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28 Eyl 2020 - 09:58 - Gündem

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