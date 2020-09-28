Emine Zeybek evlendi!

AKP Kocaeli Milletvekili, AKP Genel Merkez MKYK Üyesi ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi ve Sözcüsü Emine Macit Zeybek dün gerçekleştirmiş olduğu sade bir nikahla Savcı Faruk Sarıoğlu ile hayatlarını birleştirdi.
SADE BİR TÖREN GERÇEKLEŞTİRDİ
26 Eylül'de Ankara'da sade bir nikah töreninde Savcı Faruk Sarıoğlu ile dünya evine giren AKP Zeybek, sade ve az sayıda bir davetli katılımlı nikah törenini tercih ettiği öğrenildi. Nikah merasimine kimler katılmadığı henüz öğrenilemedi.
Fotoğraf kaynağı ( kocaelihaberi.com Cengiz Yucak)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.