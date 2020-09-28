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28 Eyl 2020 - 10:04- Gündem G: 28 Eyl 2020 - 11:02

Emine Zeybek evlendi!

AKP Kocaeli Milletvekili, AKP Genel Merkez MKYK Üyesi ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi ve Sözcüsü Emine Macit Zeybek, Savcı Faruk Sarıoğlu ile hayatlarını birleştirdi

Serkan Üldeş
Serkan Üldeş Tüm Haberleri
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AKP Kocaeli Milletvekili, AKP Genel Merkez MKYK Üyesi ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi ve Sözcüsü Emine Macit Zeybek dün gerçekleştirmiş olduğu sade bir nikahla Savcı Faruk Sarıoğlu ile hayatlarını birleştirdi.

SADE BİR TÖREN GERÇEKLEŞTİRDİ

26 Eylül'de Ankara'da sade bir nikah töreninde Savcı Faruk Sarıoğlu ile dünya evine giren AKP  Zeybek, sade ve az sayıda bir davetli katılımlı nikah törenini tercih ettiği öğrenildi. Nikah merasimine kimler katılmadığı henüz öğrenilemedi.

Fotoğraf kaynağı ( kocaelihaberi.com Cengiz Yucak)
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28 Eyl 2020 - 10:04 - Gündem

Muhabir Serkan Üldeş

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