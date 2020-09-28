Özel halk otobüsleri periyodik olarak dezenfekte ediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadelesine her alanda devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok kullandığı toplu taşıma araçları Büyükşehir Belediyesi’nce dezenfekte ediliyor.
TİTİZLİKLE TAKİP EDİLİYOR
Yaz mevsimi ve tatil sezonunun sona ermesiyle birlikte çalışma hayatı yoğunluk kazanınca toplu taşıma araçlarının kullanımı da arttı. Salgınla mücadelenin her anını titizlikle takip eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gerek kendi bünyesinde gerekse Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda gerekli önlemleri almaya devam ediyor. Bu önlemler içerisinde toplu taşıma araçlarının dezenfekte edilmesi büyük önem arz ediyor.
ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ DEZENFEKTE EDİLİYOR
Kocaeli genelinde Ulaşımpark A.Ş. 336 otobüsü, 2 bin 100 özel halk otobüsü ile vatandaşlara toplu taşıma hizmeti veriyor. Salgınla mücadele kapsamında özel halk otobüslerinin dezenfekte edilmesi işleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı birimlerince yapılıyor. Bu kapsamda İzmit merkezde Batı Terminali, Güney Terminali ve Doğu Terminali’nde, Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde ise ilgili terminallerde dezenfekte ekiplerince dezenfekte işlemleri her gün dönüşümlü olarak yapılıyor.
ÖNLEMLERE UYULMALI
Toplu taşıma araçlarını kullanırken öncelikle, Temizlik, Mesafe ve Maske kuralını unutmamamız gerekiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı da, bu hareketle vatandaşların sağlığı ve güvenliği için toplu taşıma araçlarının gerek dezenfektasyonunu gerekse denetimlerini devam ettiriyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.