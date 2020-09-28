Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli’ye gök gürültülü sağanak yağış geliyor. Salı gününden itibaren etkisini gösterecek sağanak yağış Çarşamba günü de devam edecek. Kocaeli'de salı günü hava sıcaklığı en düşük 24 en yüksek 29 derece Çarşamba günü ise en düşük 19 en yüksek 22 derece olacak.
28 Eyl 2020 - 10:12- Gündem Güncelleme: 28 Eyl 2020 - 10:16
O gün Kocaeli'ye yağmur geliyor! Hava soğuyacak...
Meteoroloji Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre, salı ve çarşamba günü Kocaeli’de gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.