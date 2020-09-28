O gün Kocaeli'ye yağmur geliyor! Hava soğuyacak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli’ye gök gürültülü sağanak yağış geliyor. Salı gününden itibaren etkisini gösterecek sağanak yağış Çarşamba günü de devam edecek. Kocaeli'de salı günü hava sıcaklığı en düşük 24 en yüksek 29 derece Çarşamba günü ise en düşük 19 en yüksek 22 derece olacak.