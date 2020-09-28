60 Evler Konak Sitesi’nde çöpler neden toplanmıyor?

Çöp toplama sorunuyla sık sık karşılaşıyoruz… Bugün whatsapp ihbar hattımıza atılan bir fotoğraf, çöp sorununu yine gözler önüne serdi. Derince Dumlupınar Mahallesi Ural Sokak Konak Sitesi’ndeki, çöplerin bir haftadır toplanmadığı söylendi. Zaten fotoğrafa bakılınca, çöplerin konteynırı taştığı da görülüyor. Site sakinleri, yetkililerden çöplerin bir an önce alınmasını ve bundan sonra da düzenli olarak çöplerin toplanmasını istiyorlar…