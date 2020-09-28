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28 Eyl 2020 - 20:00- Gündem G: 28 Eyl 2020 - 10:56

Kocaeli'de 300 firma eleman arıyor

İŞKUR, Kocaeli'deki 300 firmanın açık iş ilanlarını yayınladı.
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Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), Kocaeli'deki açık iş ilanlarını yayınladı. Kocaeli'de 300 firma personel arıyor.

İş ilanlarını görüntülemek için buraya tıklayın
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28 Eyl 2020 - 20:00 - Gündem

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