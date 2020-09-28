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28 Eyl 2020 - 19:30- Spor G: 28 Eyl 2020 - 19:48

2 aydır takıma hiçbir şey kat(a)mamış !..

Manisa Futbol Kulübü maçının öncesinde rapor olan mücadeleden kaçan teknik direktör Selahaddin Dinçel’in takımı ne kadar kötü çalıştırdığı Manisa’daki maçında da net bir şekilde görüldü

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Sarıyer maçının ilk yarısında tel tel dökülen, Manisa FK maçında da ilk yarının ortalarında gardını düşüren Kocaelispor’da Teknik Direktör Selahaddin Dinçel’in kötü antrenman politikası sorgulanmaya devam ediyor. Manisa Futbol Kulübü karşısında sahaya 11’de çıkan Bayram, Taha Batuhan, Erdinç, Gökhan, Mesut ve Dilaver sezon öncesindeki ilk etap çalışmalarından bu yana takımla birlikte antrenmanlara çıkıyor.

GURBETÇİLER ANTRENMANSIZ…

Oyuna sonradan giren Yiğitali, Semih ve kaleci İsmet de İzmit çalışmalarından bu zaman dilimine kadar takımla birlikte çalışıyor. Manisa maçına 11’de başlayan Bahri Can ile Numan, Kartepe kampında takıma katılırken, Trabzon’dan transfer edilen Murat Cem Akpınar ile Erzurumspor’dan transfer edilen Muhammed Gönülaçar, kamp gördüler ve Kocaelispor’a hazır geldiler. Antrenman eksiği bulunan 3 futbolcu ise gurbetçi isimlerdi. Bu futbolcular Bahattin, Aydın Karabulut ve Bilal Çubukçu.

BAŞARISIZ BİR SÜREÇ…

Genel hatları ile bakıldığında Manisa maçında forma giyen 16 futbolcunun 12’si uzun süreden beridir Kocaelispor bünyesinde yer alıyor ve antrenmanlara çıkıyor. Ancak takımın tempo düşüklüğü, duygusuzluğunun nedeni olarak, önce istifa ettiğini söyleyen ardından rapor alarak yönetime “Avukatımla görüşün” diyen teknik direktör Selahaddin Dinçel’in başarısızlığı olarak gösteriliyor.

MANİSA MAÇINDA FORMA GİYEN FUTBOLCULAR:

İZMİT’TEKİ İLK ETAP ÇALIŞMALARINDAN BERİ TAKIMDA OLAN FUTBOLCULAR:

11’DE BAŞLAYANLAR:

BAYRAM OLGUN

TAHA BATUHAN YAYIKCI

ERDİNÇ KARAKAŞ

GÖKHAN MERAL

MESUT ÖZDEMİR

DİLAVER GÜÇLÜ

SONRADAN GİRENLER

SEMİH KARADENİZ (Dk. 46)

YİĞİTALİ BAYRAK (Dk. 54)

KARTEPE KAMPINDA KATILANLAR

NUMAN ÇÜRÜKSU (3 Eylül)

BAHRİ CAN AVCI (14 Ağustos)

HAZIR GELENLER

MURAT CEM AKPINAR

MUHAMMED GÖNÜLAÇAR

ANTRENMAN EKSİĞİ OLANLAR

BİLAL ÇUBUKÇU

AYDIN KARABULUT

BAHATTİN KÖSE

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28 Eyl 2020 - 19:30 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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