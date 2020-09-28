2 aydır takıma hiçbir şey kat(a)mamış !..

Sarıyer maçının ilk yarısında tel tel dökülen, Manisa FK maçında da ilk yarının ortalarında gardını düşüren Kocaelispor’da Teknik Direktör Selahaddin Dinçel’in kötü antrenman politikası sorgulanmaya devam ediyor. Manisa Futbol Kulübü karşısında sahaya 11’de çıkan Bayram, Taha Batuhan, Erdinç, Gökhan, Mesut ve Dilaver sezon öncesindeki ilk etap çalışmalarından bu yana takımla birlikte antrenmanlara çıkıyor.
GURBETÇİLER ANTRENMANSIZ…
Oyuna sonradan giren Yiğitali, Semih ve kaleci İsmet de İzmit çalışmalarından bu zaman dilimine kadar takımla birlikte çalışıyor. Manisa maçına 11’de başlayan Bahri Can ile Numan, Kartepe kampında takıma katılırken, Trabzon’dan transfer edilen Murat Cem Akpınar ile Erzurumspor’dan transfer edilen Muhammed Gönülaçar, kamp gördüler ve Kocaelispor’a hazır geldiler. Antrenman eksiği bulunan 3 futbolcu ise gurbetçi isimlerdi. Bu futbolcular Bahattin, Aydın Karabulut ve Bilal Çubukçu.
BAŞARISIZ BİR SÜREÇ…
Genel hatları ile bakıldığında Manisa maçında forma giyen 16 futbolcunun 12’si uzun süreden beridir Kocaelispor bünyesinde yer alıyor ve antrenmanlara çıkıyor. Ancak takımın tempo düşüklüğü, duygusuzluğunun nedeni olarak, önce istifa ettiğini söyleyen ardından rapor alarak yönetime “Avukatımla görüşün” diyen teknik direktör Selahaddin Dinçel’in başarısızlığı olarak gösteriliyor.
MANİSA MAÇINDA FORMA GİYEN FUTBOLCULAR:
İZMİT’TEKİ İLK ETAP ÇALIŞMALARINDAN BERİ TAKIMDA OLAN FUTBOLCULAR:
11’DE BAŞLAYANLAR:
BAYRAM OLGUN
TAHA BATUHAN YAYIKCI
ERDİNÇ KARAKAŞ
GÖKHAN MERAL
MESUT ÖZDEMİR
DİLAVER GÜÇLÜ
SONRADAN GİRENLER
SEMİH KARADENİZ (Dk. 46)
YİĞİTALİ BAYRAK (Dk. 54)
KARTEPE KAMPINDA KATILANLAR
NUMAN ÇÜRÜKSU (3 Eylül)
BAHRİ CAN AVCI (14 Ağustos)
HAZIR GELENLER
MURAT CEM AKPINAR
MUHAMMED GÖNÜLAÇAR
ANTRENMAN EKSİĞİ OLANLAR
BİLAL ÇUBUKÇU
AYDIN KARABULUT
BAHATTİN KÖSE
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.