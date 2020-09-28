Söğüt, itfaiyecilerin haftasını kutladı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiyeciler Haftası dolayısıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Körfez İtfaiye Grubu'nu ziyaret etti. İtfaiyecilerin haftalarını kutlayan Başkan Şener Söğüt, “Sizler gerçekten hayatlarınız ortaya koyarak görevinizi icra ediyorsunuz” dedi.

“GURUR DUYUYORUZ”

Kocaeli İtfaiyesi’nin Türkiye’ye hatta Dünyaya örnek olduğunu belirten Başkan Şener Söğüt, “Türkiye içerisinden ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen itfaiyecilere burada eğitimler veriliyor. Gerçekten bu bizleri de gururlandıran bir durum. Sanayi bölgesi olan bir ilde görev yapmak, sizlerin sorumluluğunu daha da arttırıyor. Bizler her zaman sizlerin yanındayız” dedi. Başkan Söğüt daha sonra itfaiyecilerle sohbet etti.