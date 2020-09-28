Söğüt, itfaiyecilerin haftasını kutladı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiyeciler Haftası dolayısıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Körfez İtfaiye Grubu'nu ziyaret etti. İtfaiyecilerin haftalarını kutlayan Başkan Şener Söğüt, “Sizler gerçekten hayatlarınız ortaya koyarak görevinizi icra ediyorsunuz” dedi.
“GURUR DUYUYORUZ”
Kocaeli İtfaiyesi’nin Türkiye’ye hatta Dünyaya örnek olduğunu belirten Başkan Şener Söğüt, “Türkiye içerisinden ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen itfaiyecilere burada eğitimler veriliyor. Gerçekten bu bizleri de gururlandıran bir durum. Sanayi bölgesi olan bir ilde görev yapmak, sizlerin sorumluluğunu daha da arttırıyor. Bizler her zaman sizlerin yanındayız” dedi. Başkan Söğüt daha sonra itfaiyecilerle sohbet etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.