Diyanet Sen Kocaeli İl Başkanı Selami Turcan ve Körfez İlçe Başkanı Abdurrahman Turan; bir süre önce Ürgüp'ten Körfez'e atanan Müftü Abdül Muhammed Çınar'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Diyanetle ilgili birtakım konular üzerine sohbet ederek gündemi değerlendirdiler. Ziyaretten her iki taraf da memnun olduklarını ifade etti.
28 Eyl 2020 - 14:56- Gündem Güncelleme: 28 Eyl 2020 - 14:58
Müftü Çınar, Diyanet-Sen’i konuk etti
Diyanet Sen Kocaeli İl Başkanı Selami Turcan ve Körfez İlçe Başkanı Abdurrahman Turan, Ürgüp'ten Körfez'e atanan Müftü Abdül Muhammed Çınar'ı ziyaret etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.