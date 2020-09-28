Müftü Çınar, Diyanet-Sen’i konuk etti

Diyanet Sen Kocaeli İl Başkanı Selami Turcan ve Körfez İlçe Başkanı Abdurrahman Turan; bir süre önce Ürgüp'ten Körfez'e atanan Müftü Abdül Muhammed Çınar'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Diyanetle ilgili birtakım konular üzerine sohbet ederek gündemi değerlendirdiler. Ziyaretten her iki taraf da memnun olduklarını ifade etti.