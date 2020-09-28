Hashan İnşaat’tan Gelecek Körfez’e ziyaret

Körfez'in en prestijli inşaat firmalarından biri konumunda bulunan Hashan İnşaat Firması'nın sahibi genç girişimci iş adamı Hanifi Hamarat, Gelecek Partisi Körfez İlçe Başkanı Fırat Türker'i ziyaret etti. Ziyaretinde Hamarat, 'hayırlı olsun' temennisinde bulunarak gündemdeki konuları değerlendirdi. Kendisini ziyarete gelen genç girişimci iş adamı Hanifi Hamarat'a teşekkür eden İlçe Başkanı Fırat Türker, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.