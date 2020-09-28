Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
28 Eyl 2020 - 14:58- Siyaset G: 28 Eyl 2020 - 14:59

Okul Müdürü Bayar, AKP’li Tuna ile eğitimi konuştu

Hereke Anadolu Lisesi Müdürü Halim Bayar, AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna’yı ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu
mask

AKP Körfez İlçe Başkanlığı'na yapılan kongrede yeniden başkanlığa seçilen Ramazan Tuna'ya 'Hayırlı olsun' ziyaretleri sürüyor. Hereke Anadolu Lisesi Müdürü Halim Bayar da İlçe Başkanı Tuna’yı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Tuna ve Okul Müdürü Bayar, gündemde tartışılan eğitim konusunda fikir alışverişinde bulundular.
#

28 Eyl 2020 - 14:58 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
AKP’li Seymen’den Ellibeş’e ziyaret mask
AKP’li Seymen’den Ellibeş’e ziyaret
Okul Müdürü Bayar, AKP’li Tuna ile eğitimi konuştu mask
Okul Müdürü Bayar, AKP’li Tuna ile eğitimi konuştu
Söğüt, itfaiyecilerin haftasını kutladı mask
Söğüt, itfaiyecilerin haftasını kutladı
Muhtar Kaplan, CHP Körfez’i ağırladı mask
Muhtar Kaplan, CHP Körfez’i ağırladı
Derince, ‘Sıfır Atık Projesi’nde örnek oluyor mask
Derince, ‘Sıfır Atık Projesi’nde örnek oluyor
Dönmez: Can Azerbaycan’ın yanındayız mask
Dönmez: Can Azerbaycan’ın yanındayız
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel içerikli mesajlar yolladı mask
9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel içerikli mesajlar yolladı
İki komşu aile, park yeri nedeniyle birbirine girdi mask
İki komşu aile, park yeri nedeniyle birbirine girdi
Salih Güler koronaya yenildi mask
Salih Güler koronaya yenildi
Kocaelispor’un KARA günü! Manisa’da boğulduk! “6-1” mask
Kocaelispor’un KARA günü! Manisa’da boğulduk! “6-1”
Talha’dan çirkin paylaşım mask
Talha’dan çirkin paylaşım
Çalıştığı iş yerinde intihar etti mask
Çalıştığı iş yerinde intihar etti

GALERİ

Torunoğlu A.Ş. güvencesiyle, sizin yeni yaşam alanınız, Royal Country mask
Torunoğlu A.Ş. güvencesiyle, sizin yeni yaşam alanınız, Royal Country
Azerbaycanlı spiker ağlayarak müjdeyi verdi mask
Azerbaycanlı spiker ağlayarak müjdeyi verdi
Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı mask
Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Dolandırıcılık yapan 7 kişi tutuklandı  mask
Dolandırıcılık yapan 7 kişi tutuklandı 
Fabrikanın bahçesinde yuvalarından düşen yavru güvercinlere anne şefkati mask
Fabrikanın bahçesinde yuvalarından düşen yavru güvercinlere anne şefkati
Kocaeli'de palet fabrikasında yangın çıktı! mask
Kocaeli'de palet fabrikasında yangın çıktı!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL