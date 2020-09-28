Okul Müdürü Bayar, AKP’li Tuna ile eğitimi konuştu

AKP Körfez İlçe Başkanlığı'na yapılan kongrede yeniden başkanlığa seçilen Ramazan Tuna'ya 'Hayırlı olsun' ziyaretleri sürüyor. Hereke Anadolu Lisesi Müdürü Halim Bayar da İlçe Başkanı Tuna’yı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Tuna ve Okul Müdürü Bayar, gündemde tartışılan eğitim konusunda fikir alışverişinde bulundular.