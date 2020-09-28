Okul Müdürü Bayar, AKP’li Tuna ile eğitimi konuştu

AKP Körfez İlçe Başkanlığı'na yapılan kongrede yeniden başkanlığa seçilen Ramazan Tuna'ya 'Hayırlı olsun' ziyaretleri sürüyor. Hereke Anadolu Lisesi Müdürü Halim Bayar da İlçe Başkanı Tuna’yı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Tuna ve Okul Müdürü Bayar, gündemde tartışılan eğitim konusunda fikir alışverişinde bulundular.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.