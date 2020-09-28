AKP’li Seymen’den Ellibeş’e ziyaret

Ziyarette Gölcük için yapılacak olan projeler konuşuldu. Gerçekleştirdikleri ziyarette ilk sözü alan Seymen, “Başkanımızın tecrübesi, çalışma azmi ve yüksek enerjisi hepimize örnek oluyor. Kendisinin liderliğinde teşkilatımız her zaman dimdik ayakta olacaktır” dedi.

“GÖLCÜK HEPİMİZİN YUVASI”

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş ziyaretlerinden dolayı Seymen ve yönetimine teşekkür ederek, “Gölcük hepimizin yuvası. Hiç birimizin, hiç bir teşkilat mensubunun Cumhurbaşkanımızın yüzünü yere eğdirmeye hakkı yok. Hepimiz ülkemiz için elimizden gelenin fazlasını millet ve hak için yapmaya gayret göstereceğiz “dedi.